Sanjay Dutt fait son choix entre Ranveer Singh, Ranbir Kapoor, Vicky Kaushal pour le remake de Khal Nayak ; sa raison va vous STUN

Parmi les nouveaux télé réalité émissions lancées à la télévision ou OTTcelui qui semble le plus intéressant est Affaire Toh Banta Hai sur Amazon Premier, qui a attiré l’attention pour son concept unique, sa saveur originale et son format hilarant. Le spectacle, mettant en vedette Riteish Deshmukh, Varun Sharmanotoriété sur les réseaux sociaux Kusha Kapila et comédien Paritosh Tripathi entre autres met ses invités célèbres sur place avec des questions et des situations idiosyncrasiques, dérivant des résultats et des réponses amusants. Le dernier à apparaître sur le télé réalité a été Sanjay Duttqui devait choisir entre Ranveer Singh, Ranbir Kapoor, Vicky Kaushal pour le Khal Nayak refaire.