Sanjay Dutt facture des frais énormes pour son film Tollywood avec Ram Pothineni; devient l’un des plus chers

Sanjay Dutt a rejoint la liste des acteurs de Bollywood qui sont désormais occupés par des projets consécutifs dans le cinéma du Sud. La carrière d’acteur de Sanjay Dutt a pris une tournure passionnante et il apprécie pleinement cette phase. Si les projets de Bollywood font partie de son répertoire, il s’est également aventuré dans le cinéma du sud de l’Inde, faisant ses débuts dans Sandalwood et se préparant maintenant pour ses débuts à Kollywood aux côtés de Thalapathy Vijay dans le film Leo. Le teaser récemment publié de son personnage Antony Das a pris d’assaut Internet et le public du sud a hâte de regarder Sanjay Dutt et Thalapathy Vijay ensemble sur grand écran.

Parmi la gamme de projets importants, Sanjay Dutt devrait également faire ses débuts en télougou dans Double iSmart, avec Ram Pothineni. Le film, réalisé par Puri Jagannadh, présentera à nouveau Dutt dans un rôle d’antagoniste.

Même à Tollywood, l’acteur vétéran est sur le point de faire sensation avec le film Double iSmart, pour lequel on lui a offert un salaire substantiel. Selon les sources, l’acteur est payé Rs 15 crore pour son rôle dans Double iSmart, qui est actuellement en cours à Mumbai.

Avec son inclusion, le film a déjà suscité un enthousiasme considérable et, semble-t-il, l’acteur d’Agneepath s’est vu offrir une généreuse rémunération pour sa part. Il convient de mentionner que Dutt a alloué 60 jours au tournage, ce qui en fait l’un des acteurs de Bollywood les plus chers à figurer dans une production de Tollywood.

La résurgence de la carrière de Dutt est venue avec le succès retentissant du chapitre 2 de KGF, où il a reçu des éloges pour son interprétation d’un méchant. Malgré la réponse mitigée à ses sorties ultérieures comme Samrat Prithviraj et Shamshera, les performances de Dutt ont suscité les éloges de la critique et du public. Pour l’avenir, il a une apparition intrigante dans Jawan de Shah Rukh Khan et des rôles confirmés dans Hera Pheri 3 et Welcome 3.