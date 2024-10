Sanjay Dutt échange ses vœux de mariage pour la quatrième fois

L’acteur de Bollywood Sanjay Dutt, qui a récemment été vu dans le film en streaming ‘Ghudchadi’, a de nouveau échangé ses vœux de mariage.

Cependant, l’acteur a emmené Pheras avec sa femme Maanayata Dutt. Mercredi, une vidéo de l’acteur prenant des pheras avec Maanayata est devenue virale sur les réseaux sociaux. La vidéo montrait Sanjay Dutt vêtu d’une kurta, d’un pyjama et d’une serviette de couleur safran, tandis que Manyata Dutt portait des vêtements blancs et unis.

Les pheras auraient été emmenés dans le cadre d’un caca dans leur maison récemment rénovée à Mumbai. Maanayata a même partagé une photo de la cérémonie du pooja sur son histoire Instagram. La photo montre le couple assis ensemble pour la puja.

Sanjay a été marié trois fois. En 1987, il épouse Richa Sharma, décédée en 1996 des suites d’une tumeur au cerveau. En 1998, il s’est marié avec Riya Pillai, qui était hôtesse de l’air et mannequin. Les deux se sont séparés en 2008. La même année à Goa, il épouse Maanayata, née Dilnawaz Sheikh.

Sanjay et Maanayata, qui se sont mariés en 2008, sont devenus les fiers parents des jumeaux en 2010. La famille de Sanjay a déménagé à Dubaï avant le premier confinement en 2020 et y vit depuis. Maanayata a été avec Sanjay contre vents et marées car elle a apporté son soutien à son mari pendant sa peine de prison et sa lutte contre le cancer du poumon en 2020.

La vie de Sanjay Dutt n’a pas été un lit de roses, l’acteur a commis beaucoup d’erreurs et les a payées cher. Sa vie a été documentée dans le biopic « Sanju », mettant en vedette Ranbir Kapoor, qui a reçu son lot de critiques.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Sanjay sera ensuite vu dans le film pan-indien en langue kannada « KD – The Devil ». Le film met également en vedette Dhruva Sarja, Shilpa Shetty Kundra et V Ravichandran. Le film, présenté par KVN Productions, a été réalisé par Prem et est basé sur des événements réels survenus à Bangalore dans les années 1970.