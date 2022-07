Sanjay Dutt aborde l'échec du box-office du film, dit "une partie de la haine vient de gens qui..."

Avec Ranbir Kapoor, Sanjay Dutt et Vaani Kapoor dans les rôles principaux, Shamshera s’est avéré être un énorme échec au box-office, car l’acteur de la période dirigé par Karan Malhotra a été réalisé avec un énorme budget de Rs 150 crore et n’a réussi à collecter environ Rs 50 crore dans sa première semaine au box-office.

Réagissant à l’échec du box-office du film, Sanjay Dutt a écrit une longue note sur ses réseaux sociaux le jeudi 28 juillet, soutenant le film, Karan et Ranbir. Sa note se lit comme suit : “Les films sont des actes de passion – la passion de raconter une histoire, de donner vie à des personnages que vous n’avez jamais rencontrés auparavant. Shamshera est un tel travail d’amour auquel nous avons tout donné. C’est un film composé de sang , de la sueur et des larmes. C’est un rêve que nous avons porté à l’écran. Les films sont faits pour le plaisir du public. Et chaque film trouve ses spectateurs, tôt ou tard.

Dans sa note, il a déclaré que certaines personnes qui n’avaient même pas regardé le film l’avaient condamné en écrivant : “Shamshera a découvert que beaucoup de gens le détestaient ; une partie de la haine venait de personnes qui ne l’avaient même pas regardé. Je trouve horrible que les gens ne respectent pas le travail acharné que nous faisons tous.”

Admiratif du réalisateur avec qui il avait également travaillé dans Agneepath, Dutt a ajouté : “J’admire Karan en tant que cinéaste, et surtout en tant que personne. C’est l’un des meilleurs réalisateurs avec qui j’ai travaillé au cours de ma longue carrière de quatre décennies. Il a le don de donner des personnages qui touchent un accord. Nous l’avons fait avec Agneepath, où il m’a donné Kancha Cheena à jouer. Le processus de travail a été brillant. Il m’a fait confiance à nouveau avec Shamshera et quelle boule de temps nous avons eu à faire ce film et donner vie à Shuddh Singh. Karan est comme une famille et le succès ou l’échec mis à part, ce sera toujours un honneur de travailler avec lui. Je suis toujours à ses côtés.

Remerciant les acteurs et l’équipe, et défendant l’acteur de Brahmastra, Sanjay a poursuivi : “Shamshera trouvera sa tribu un jour, mais jusqu’à ce qu’il le fasse, je reste résolu avec le film, les souvenirs que nous avons créés, le lien que nous avons partagé, les rires que nous avons eus, les difficultés que nous avons traversées. Je remercie toute l’unité – les acteurs et l’équipe du film qui sont restés avec le film pendant quatre ans, à travers la pandémie, à travers mes propres moments difficiles personnels. Ranbir et moi avons forgé un lien pour la vie avec ce film. Son art et sa capacité à représenter l’émotion à l’écran sont par excellence.”





“Cela fait mal de voir à quel point les gens sont si désireux de cracher de la haine sur le travail de l’un des acteurs les plus travailleurs et les plus talentueux de notre époque. L’art et notre engagement pour lui transcendent la haine qui nous arrive. L’amour que nous ressentons pour le film et son peuple va au-delà de tout ce qui se dit. Baaki kuch toh log kahenge, logon ka kaam hai kehna ! #ShamsheralsOurs”, conclut-il.

Sorti le 22 juillet, Shamshera présente Ranbir Kapoor dans le premier double rôle de sa carrière – en tant que personnage titulaire Shamshera et son fils Balli, et Sanjay Dutt est l’antagoniste du film Shuddh Singh.