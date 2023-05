Sanjay Dutt à Pawan Kalyan : Top 12 des célébrités qui se sont mariées trois fois

Comme nous le savons, Devoleena Bhattacharjee a exprimé son soutien à The Kerala Story. L’actrice mariée à un musulman, Shanawaz Sheikh, avait déclaré qu’elle avait regardé The Kerala Story avec son mari et qu’il n’y avait rien d’anti-islamique dans le film. Devoleena Bhattacharjee a déclaré que le film était contre le terrorisme et a ouvert les yeux sur les éléments antisociaux qui utilisent la religion comme un outil pour réaliser leurs mauvaises intentions. Mais The Kerala Story a été critiqué par beaucoup comme un film de propagande. Il a battu Tu Jhoothi ​​Main Makkaar de Ranbir Kapoor au box-office indien.

Sudipto Sen et Vipul Amrutlal Shah ont tenu une conférence de presse où ils ont déclaré qu’ils souhaitaient que le gouvernement aide les jeunes femmes recrutées par ces personnes. Beaucoup se sont déchaînés contre le chiffre de 32 000 que les fabricants avaient utilisé dans leurs premiers teasers et bandes-annonces. L’histoire du Kerala ne montre aucun signe de ralentissement au box-office.

Aur yeh hai PATRAKAAR. ?? Arey tiwari ji thoda toh devoirs kar liya kijiye. Khudka iss tarah se mazak banane sahi baat nahi hai.Bahu / Betiyon k saath Danse numéro d’article dekh sakte hai par Kerela story nahi. Hé bhagwan ?? ?? ??? https://t.co/pgQUW0xVhO Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 19 mai 2023

Arey Khan saab mujhe bulaane ko zaroorat nahi padhi.Main aur mere mari pehle hi dekh kar agaye the The Kerela Story aur bohot hi acchi lagi hum dono ko hi.TRUE INDIAN MUSLIM naam suna hai kya ?Mere pati unme se hi hai jo galat ko galat kehne ki taqat aur himmat dono rakhte hai https://t.co/PuJD3F92or Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 19 mai 2023

Devoleena Bhattacharjee a épousé Shanawaz Sheikh le 14 décembre. Le couple a été brutalement trollé pour leur mariage interreligieux. Les deux se fréquentaient depuis plus de trois ans. En fait, les gens ont écrit à son frère pour lui dire pourquoi il avait autorisé le mariage. Devoleena Bhattacharjee a partagé des photos de ses voyages au temple après son mariage.