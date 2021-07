New Delhi: Samedi 24 juillet, le regretté acteur Sushant Singh Rajput et le drame romantique emblématique de Sanjana Sanghi, « Dil Bechara », ont eu un an. A cette occasion spéciale, l’actrice s’est rendue sur Instagram pour revenir sur le film, se remémorer des souvenirs et remercier les fans pour leur soutien indéfectible. Elle a écrit sur l’amour sans fin que les fans lui ont donné et à Sushant alors qu’ils donnaient vie à des personnages du roman de John Green dans l’adaptation indienne de « The Fault In Our Stars ».

Sanjana a écrit dans sa publication Instagram : « Il y a un an aujourd’hui, à la veille de la sortie de mon premier film Dil Bechara, ma nervosité ne connaissait aucune limite. Et aujourd’hui, alors que nous terminons 1 AN de Dil Bechara (!!) devenant le vôtre pour toujours, tous J’ai dans mon cœur des tas de gratitude insurmontables pour le genre d’amour, d’admiration et de soutien que vous avez tous accordés à notre film, et l’étreinte profonde que vous m’avez donnée au cours de cette année. C’est du carburant pour l’âme. C’est ce qui le rend vulnérable. , voyage émotionnel et magique d’être un acteur absolument surréaliste. »

« Chacune de vos lettres, vos croquis, votre souvenir de chaque dialogue, votre souvenir de chaque scène et la célébration de chaque étape ont rendu ce voyage difficile qui a été parcouru par la perte est devenu un peu plus brillant et brillant. Merci d’avoir pris soin de notre film et le célébrer d’une manière dont nous ne pourrions même pas rêver. Cela a vraiment été le plus grand privilège et honneur qui m’ait jamais été accordé de me découvrir en tant qu’acteur dans le rôle de Kizie Basu, l’Indien Hazel Grace Lancaster d’un roman que j’ai J’avais lu un nombre infini de fois à l’adolescence. Et l’opportunité de le faire sous la direction de tant de génies créatifs l’a rendu inoubliable – Mukesh, Sushant, Rahman Sir, Rucha, Setu Sir, Swastika, Shashank Sir, Shashwat Da, Pritam Da, Sahil », a-t-elle ajouté.

Elle a conclu la longue note en disant: « Rester fidèle à l’essence de Kizie tout en faisant d’elle une toute nouvelle personne a été l’un des défis les plus uniques, les plus difficiles mais les plus satisfaisants que la vie m’ait jamais lancés, dont chaque élément m’a aidé à grandir et à évoluer, en tant que personne et en tant qu’acteur. Comme chaque étape importante, celle-ci aussi est d’abord la vôtre. MERCI, du fond du cœur. #ThinkingOfYou ​​@sushantsinghrajput | plus grand amour à : @castingchhabra @roo_cha @arrahman @shashankkhaitan @swastikamukherjee13 @sahilvaid24 #SaifSir @amitabhbhattacharyaofficial @suprotimsengupta @foxstarhindi @disneyplushotstarvip @shahanadg #TheFaultInOurStars #DilBechara. »

Découvrez son message émotionnel:

Le film ‘Dil Bechara’ a été réalisé par Mukesh Chhabra et est une adaptation du roman populaire de John Green The Fault in Our Stars. Dans le film, Sushant et Sanjana avaient joué des patients cancéreux en phase terminale. Malheureusement, il s’agissait du dernier film de Sushant Rajput et marquait son apparition posthume après sa mort tragique le 14 juillet 2020.

L’acteur a été retrouvé mort à son pad Bandra le 14 juin 2020. Sa mort soudaine a envoyé des ondes de choc à sa famille, ses amis et ses fans. La star de 34 ans a gagné en peu de temps tout l’amour de ses partisans, laissant derrière elle un souvenir impérissable.

L’actrice Sanjana a fait ses débuts d’actrice en tant qu’enfant dans le démarreur de Ranbir Kapoor-Nargis Fakri Rockstar en 2011. Après cela, elle a joué des rôles de soutien dans des films populaires tels que « Hindi Medium » et « Fukrey Returns ».