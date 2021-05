Sanjana Sanghi aide les enfants et les familles défavorisés touchés par le COVID | Nouvelles des gens

Bombay: L’actrice Sanjana Sanghi a annoncé vendredi qu’elle aiderait les enfants défavorisés infectés par le COVID et leurs familles.

Elle s’est associée à Save The Children pour soutenir ces familles, résidant dans des régions reculées de l’Inde. La mission, nommée «Protect A Million», vise à atteindre un million d’enfants et de familles défavorisés touchés à travers le pays.

« C’est pour moi un honneur de me joindre à Save The Children, une organisation mondiale des droits de l’enfant centenaire dans notre mission de #ProtectAMillion. Ensemble, nous fournirons un soutien Covid sous forme d’oxygène, de soins intensifs, de médicaments essentiels, un soutien social et des programmes nutritionnels aux communautés les plus mal desservies et les plus vulnérables, à savoir les enfants et leurs familles dans les régions reculées de 57 districts de l’Inde. Notre objectif est d’atteindre un million de ces enfants et familles et nous ne pouvons tout simplement pas le faire sans vous », a-t-elle déclaré dans une vidéo Instagram.

Elle a ajouté: « Rejoignez-moi et sauvez les enfants alors que nous luttons pour protéger l’avenir et lutter pour l’espoir. Chaque centime, je vous promets que vous améliorerez la vie ou sauverez la vie de ceux pour qui les bases comme un thermomètre, un oxymètre, un masque ou médicament, sont un immense, immense privilège. Ouvrons nos cœurs, comme nous l’avons déjà fait, et entraidons-nous et luttons pour les enfants de notre pays. «

Elle a sous-titré le message comme suit: « #ProtectAMillion | Save The Children Nous avons besoin de toute votre aide pour nous aider à apporter une aide critique aux enfants et aux familles les plus défavorisés touchés par le COVID dans les régions les plus reculées de l’Inde. @Savethechildren_india et moi sommes en mission #ToProtectAMillion de tels enfants et familles et se battre pour eux, alors qu’ils se battent pour leur vie. Votre contribution, grande ou petite, nous permettra de faire de cette tâche ardue une réalité en nous permettant de réaliser la portée suivante les: -Oxygène -Soins critiques -Médicaments essentiels -Assistance aux tests -Forfaits nutritionnels -Aide psychosociale.