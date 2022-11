Sanjana Ganesan a un message pour les trolls après la victoire de la remarque de « Chappal Jaisi Shakal »

La présentatrice de télévision Sanjana Ganesan a récemment gagné Internet après avoir riposté à un troll qui a tenté de la piquer à propos de son mariage avec le stimulateur indien Jasprit Bumrah. “Mam itni khubsurat bhi nahi ho Mais Bumrah ko kaise pata liya (Tu n’es pas si belle, comment as-tu réussi à devenir la femme de Bumrah) », a commenté la troll sur sa publication Instagram. Ganesan a riposté en écrivant: «aur khud jo chappal jaisi shakal lekar ghoom rahe ho uska kya? (Et comment tu te promènes avec un visage comme ça ?) »

Ganesan a ensuite partagé sur son histoire Instagram : “Aujourd’hui, j’ai riposté à un troll, un seul, avec un commentaire qui correspondait à l’énergie qu’il essayait de me transmettre. Sa réponse a été de supprimer instantanément le commentaire, de SIGNALER mon commentaire et de rendre son profil privé, car il était clairement bouleversé par cet épisode. Elle a souligné l’hypocrisie des trolls qui ne peuvent pas prendre un seul commentaire négatif “dans leur foulée” alors qu’elle est censée garder le silence sur les centaines de commentaires négatifs qu’elle reçoit régulièrement de ces personnes.

Elle a terminé son message en appelant les gens à être gentils les uns envers les autres sur les réseaux sociaux. « Réfléchissez à deux fois à ce que vous décidez de dire à quelqu’un sur les réseaux sociaux, s’il vous plaît. Et si c’est quelque chose que vous n’aimeriez pas entendre sur vous-même, il y a de fortes chances que vous ne devriez pas le dire ou le taper du tout.

Ganesan est actuellement en Australie, couvrant la Coupe du monde T20 2022. Adelaide Oval est le lieu choisi où l’Inde affronte l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde T20 aujourd’hui.

Anushka Sharma, qui est mariée à Virat Kohli, est souvent violemment critiquée pour son association avec le joueur de cricket. Dans un cas, Kohli s’en est pris aux trolls ciblant Sharma. Il est allé sur Instagram, écrivant une partie de son message : « Honte à ces gens qui s’essayent à l’anushka depuis très longtemps et qui lui relient tout ce qui est négatif. Honte à ces gens qui se disent instruits. Honte de la blâmer et de se moquer d’elle alors qu’elle n’a aucun contrôle sur ce que je fais de mon sport. Si quoi que ce soit, elle n’a fait que me motiver et m’a donné plus de positivité [sic].” Il a également souligné qu’il ne voulait aucun «respect» pour avoir publié le message.

