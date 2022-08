Sania Mirza suspend ses plans de retraite après s’être retirée de l’US Open en raison d’une blessure au tendon

La star indienne du tennis Sania Mirza s’est retirée mardi de l’US Open 2022 en raison d’une blessure au tendon de son avant-bras et a fait allusion à un changement dans ses projets de retraite.

Le joueur de 35 ans s’est blessé alors qu’il participait à l’Omnium canadien plus tôt ce mois-ci. Elle a joué à l’Open de Cincinnati la semaine dernière avant d’atteindre les demi-finales du double féminin à Toronto avec sa partenaire Madison Keys.

Plus tôt cette année, Sania avait déclaré que 2022 serait sa dernière saison dans le tennis professionnel, mais la sextuple championne du Grand Chelem a laissé entendre que les derniers développements pourraient changer ses plans de retraite.

“J’ai des nouvelles pas si bonnes. Je me suis blessé à l’avant-bras/au coude en jouant au Canada il y a deux semaines et je n’avais évidemment pas réalisé à quel point c’était grave jusqu’à ce que j’obtienne mes scanners hier. J’ai déchiré un peu mon tendon”, a déclaré Sania Mirza dans un communiqué sur Instagram.

“Je serai absent pendant (quelques) semaines et je me suis retiré de l’US Open. Ce n’est pas idéal, et c’est un timing terrible. Cela changera certains de mes plans de retraite, mais je vous tiendrai tous au courant », a-t-elle ajouté.

L’ancienne numéro 1 mondiale de double était en congé de maternité de 2018 jusqu’à son retour sur le terrain en janvier 2020 à Hobart. Sania s’est associée à Nadiia Kichenok d’Ukraine pour décrocher le titre. Aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, la paire nouvellement formée de Sania et Ankita Raina n’a pas pu briller et a subi une sortie au premier tour. La paire ukrainienne de Nadiia et Lyudmyla les a battues de manière convaincante.

Plus tôt cette année, Sania et sa partenaire tchèque Lucie Hradecka ont été éliminées au troisième tour du double féminin à Roland-Garros. La star indienne a également fait ses adieux à Wimbledon après qu’elle et son partenaire Mate Pavic de Croatie aient perdu la demi-finale du double mixte contre Neal Skupski et Desirae Krawczyk.

