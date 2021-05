Sania Mirza sur la lutte contre la dépression après une blessure au poignet

L’as du tennis indien Sania Mirza a lutté contre la dépression après avoir dû se retirer des Jeux olympiques de Pékin de 2008 en raison d’une blessure au poignet. La blessure, qui a empêché la six fois vainqueur du Grand Chelem en double du tennis de compétition pendant un an, l’a laissée dans une épave mentale, incapable de « sortir de ma chambre pour même manger un repas pendant plus d’un mois ». Dans une interview accordée à la chaîne YouTube Mind Matters, Mirza a déclaré: «Ce jour-là – quand j’ai dû me retirer des Jeux olympiques de Pékin en 2008 à cause d’une grave blessure au poignet – je suis tombée en dépression pendant 3-4 mois. Je me souviens avoir pleuré sans raison. Je veux dire, j’avais l’habitude d’être absolument bien et ensuite je fondais en larmes. Je me souviens ne pas être sorti de ma chambre pour même manger un repas pendant plus d’un mois.

«Je sentais que je ne pourrais plus jamais jouer au tennis. Je suis un peu un maniaque du contrôle, donc pour moi, ne pas pouvoir faire quelque chose qui ne correspond pas à mes conditions était très difficile à digérer », a déclaré Mirza, qui faisait récemment partie du contingent indien qui a participé à la Billie Jean King Cup en Lettonie. .

Le joueur de 34 ans a déclaré que pour un jeune de 20 ans, sur le point de devenir grand, c’était un coup dur.

«C’est beaucoup pour n’importe qui à n’importe quel âge, mais pour un jeune de 20 ans de gérer ce genre de pression, de gérer ce genre d’émotion et de lire chaque jour que vous avez terminé et que vous ne reviendrez jamais. ne pas savoir si vous pourrez un jour participer à d’autres Jeux olympiques est dévastateur », a déclaré le lauréat du prix Rajiv Gandhi Khel Ratna.

«Mon poignet était si mauvais que je n’ai même pas pu me coiffer. J’avais perdu le mouvement complet. Et, après l’opération, ça a empiré. J’ai senti que j’avais laissé tomber ma famille, moi-même. J’ai quitté mon pays parce que j’ai dû me retirer des Jeux olympiques. «

En luttant contre cette anxiété intense, sa famille était le pilier de la force, ce qui l’a aidée à regagner sa confiance pour revenir sur les tribunaux.

«Ma famille m’a aidé à voir la bonne direction. J’en suis revenu un an plus tard. Je n’ai pas joué au tennis pendant 6 à 8 mois. Après cela, je suis sorti de ce trou, pour ainsi dire. C’était l’année des Jeux du Commonwealth en Inde et j’ai remporté deux médailles. Cela vous montre que lorsque vous êtes mentalement dans le bon espace, votre succès suit. «

Son conseil aux athlètes professionnels est de «garder l’esprit au bon endroit à chaque compétition».

«Si vous ne le faites pas, il est très difficile d’être le meilleur athlète que vous puissiez être. Je savais que si je ne faisais pas attention à ma santé mentale, je ne parlais pas à mon psychologue qui m’affecterait. «

