Sania Mirza sur la décision de laisser derrière Izhaan pour le devoir olympique

Sania Mirza deviendra la première femme indienne à participer à quatre Jeux Olympiques, mais elle a admis jeudi qu’il serait « difficile » d’être séparée de son jeune fils pendant son séjour à Tokyo. réduire autant que possible le risque de Covid-19. Pour Mirza, 34 ans, cela signifie qu’Izhaan, son fils avec son mari et ancien capitaine de cricket pakistanais Shoaib Malik, restera avec sa famille pendant son séjour à Tokyo. des moments difficiles et nous devons prendre des décisions difficiles », a déclaré Mirza. «Mais je n’ai jamais eu le moindre doute sur le fait d’y aller. J’en étais très sûr. »

Izhaan, qui n’aura que trois ans en octobre de cette année, était assis à côté de sa mère lors d’une conférence de presse à Wimbledon jeudi.

«Le quitter à tout moment est difficile. J’essaie de le faire le moins possible », a-t-elle ajouté.

« Mais si c’est quelque chose que je dois faire, alors c’est ce que je ferai. En tant que mères qui travaillent, vous devez parfois le faire. »

Mirza jouera en double à Tokyo avec Ankita Raina.

« Pour jouer quatre Jeux olympiques d’affilée, je me sens vraiment humble et reconnaissante d’être dans cette position pour aller à Tokyo après avoir eu un bébé », a-t-elle déclaré.

Mirza a marqué son retour à Wimbledon pour la première fois depuis 2017 jeudi alors qu’elle et Bethanie Mattek-Sands ont battu les sixièmes têtes de série Alexa Guarachi et Desirae Krawczyk 7-5, 6-3 en double féminin.

Mirza a été championne de double aux côtés de Martina Hingis à Wimbledon en 2015, suivi d’un deuxième Chelem à l’US Open deux mois plus tard.

Son palmarès de titre en double en carrière s’élève à 42 avec plus de 500 matchs gagnés à son actif.

Elle a plaisanté en disant qu’elle et Mattek-Sands, 36 ans, portaient un coup dur à la génération plus âgée du All England Club.

« C’était comme au bon vieux temps », a déclaré Mirza à propos de jouer aux côtés de l’Américaine avec qui elle a remporté cinq titres de tournée.

« Nous plaisantions en disant que nous étions les poules du printemps, battant le drapeau des joueuses nées dans les années 1980, car toutes les filles du tirage semblent être des années 90. »

