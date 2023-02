Sania Mirza subit une sortie au premier tour du tournoi Penaltimate avant sa retraite

Sania Mirza et sa partenaire américaine de double Bethanie Mattek-Sands se sont retirées du tournoi de tennis Abu Dhabi Open WTA 500, qui était l’avant-dernier événement de la carrière de la star indienne.

Sania et Bethanie ont perdu contre la paire belgo-allemande Kirsten Flipkens et Laura Siegemund par un score de 3-6, 4-6 lors du premier tour du double féminin lundi.

WTA 500 ABU DHABI OPEN : Sania Mirza et sa partenaire Bethanie Mattek-Sands🇺🇲 tombent au premier tour [R1]Mirza🇮🇳/Mattek-Sands🇺🇲 l. Flipkens🇧🇪/Siegemund🇩🇪 : 3-6 4-6

Cette défaite rapproche Sania, six fois vainqueur du Grand Chelem, de sa retraite, car elle a annoncé qu’elle raccrocherait ses raquettes après les championnats de tennis de Dubaï, qui débuteront le 27 février, où une autre Américaine, Madison Keys, sera sa partenaire en double féminin.

Le mois dernier, Sania a conclu sa brillante carrière en Grand Chelem à l’Open d’Australie en tant que finaliste en double mixte. L’as et partenaire indien Rohan Bopanna a subi une défaite de 7-6 (2), 6-2 aux mains de la paire entièrement brésilienne, Luisa Stefani et Rafael Matos.

Fait intéressant, Sania a remporté son premier majeur en 2009 à Melbourne Park, lorsqu’elle s’est associée à Mahesh Bhupathi. Et elle a mis fin à son illustre carrière en Grand Chelem au même endroit.

De 2009 à 2016, Sania Mirza a remporté six titres du Grand Chelem en double – trois en double féminin et en double mixte. En 2015, elle est même devenue la n°1 mondiale du classement du double féminin.

“Le parcours de ma carrière professionnelle a commencé à Melbourne en 2005 lorsque j’ai affronté Serena Williams au troisième tour à l’âge de 18 ans”, a déclaré Sania, les larmes aux yeux, après la finale du double mixte de l’Open d’Australie.

“C’était assez effrayant il y a 18 ans et j’ai eu le privilège de revenir ici encore et encore et de gagner des titres ici. Il n’y a pas de meilleur endroit ni de meilleure personne pour terminer ma carrière en Grand Chelem.”

