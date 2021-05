Sania Mirza s’ouvre sur sa bataille avec Depresion

La star du tennis indienne Sania Mirza a parlé de sa lutte contre la dépression et de la façon dont elle avait géré sa santé mentale après son retrait des Jeux olympiques de Pékin en 2008.

Sania Mirza a dû abandonner en raison d’une blessure au poignet lors du premier tour des Jeux olympiques de 2008 contre la Tchèque Iveta Benesova.

Sania s’est retirée 6-2, 2-1 alors que la douleur était «trop».

«Ouais, je veux dire un tas de fois. Pas seulement au niveau du tennis, mais aussi en dehors du court à cause de cela, vous savez parce que je pense que nous comptons souvent beaucoup sur notre carrière pour apporter le bonheur dans nos vies, nous oublions en quelque sorte que la carrière fait partie de nos vies. , ce n’est pas vraiment notre vie. À 34 ans, c’est beaucoup plus clair dans mon esprit, mais à 20 ans, il y a eu beaucoup d’incidents où j’ai honnêtement senti que je ne pouvais pas faire ça », a déclaré Sania à Mind Matters.

«Un incident s’est produit lorsque j’ai dû me retirer de mon match aux Jeux olympiques. C’était les Jeux olympiques de Pékin en 2008 et j’avais une très grave blessure au poignet. Je suis entré en dépression pendant 3-4 mois après cela, je me souviens avoir pleuré sans raison. J’irais absolument bien et j’éclaterais en sanglots. Je me souviens de ne pas être sortie de ma chambre pour même manger un repas pendant plus d’un mois », a-t-elle ajouté.

Sania a ajouté qu’elle avait l’impression qu’elle ne pourrait plus jamais jouer au tennis: «Je suis un peu un maniaque du contrôle, donc pour moi, ne pas pouvoir faire les choses à mes conditions était très difficile à digérer. Le fait que j’étais obligé de ne pas pouvoir faire ce que j’aime ou ce que je fais me dérangeait vraiment. C’est beaucoup pour n’importe qui à n’importe quel âge, mais pour un jeune de 20 ans de lire que vous avez terminé ou que vous ne pourrez plus jamais participer aux Jeux olympiques. «

«Pour mettre en contexte, mon poignet était si mauvais que je n’ai pas pu me peigner les cheveux. J’avais perdu tout mouvement et j’avais besoin d’une intervention chirurgicale. Après la chirurgie, la situation a empiré. C’était une chose compliquée qui se passait. J’ai senti que j’avais laissé tomber ma famille et mon pays. Ma famille m’a aidé à voir la bonne direction et j’ai obtenu l’aide dont j’avais besoin. J’ai remporté deux médailles aux Jeux du Commonwealth qui se sont déroulés en Inde », a ajouté Sania.

