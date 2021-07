Sania Mirza-Rohan Bopanna évincée de Wimbledon en huitièmes de finale

Rohan Bopanna est resté solide avec ses jeux de service et son jeu au filet, mais le service de Sania Mirza a été constamment mis sous pression alors que l’équipe indienne a été évincée des championnats de Wimbledon après une défaite en trois sets au troisième tour du double mixte stop-start, ici mercredi. Le concours a repris avec la 14e paire de têtes de série composée de Jean Julien-Roger et Andreja Klepac ayant une avance d’un set et ils ont terminé du bon côté du résultat avec un score de 6-3 3-6 11-9. Mirza n’a pas beaucoup joué au tennis de compétition après son retour et a du mal à bien servir.

Servant à rester dans le match à 5-6 dans le décideur, Mirza a réussi à tenir après quelques instants anxieux. Ce sont en grande partie les réflexes de Bopanna au filet et un jeu solide depuis la ligne de fond, à l’exception d’un superbe lob de Mirza qui a aidé les Indiens à réussir le match après deux égalités. Mirza a de nouveau servi dans une situation similaire à 9-10. Roger a frappé un coup droit écrasant à 15-15, puis la volée de Bopanna a dépassé la ligne de fond. Le joueur néerlandais, sur la deuxième balle de match, a ensuite exécuté un superbe service vainqueur, qui a filé du côté droit de Bopanna. C’était le dernier tournoi de Mirza avant les Jeux de Tokyo où elle disputera le double féminin avec Ankita Raina. Avec cette défaite, le défi de l’Inde s’est terminé au Grand Chelem sur gazon.

