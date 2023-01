Sania Mirza répond au tweet de Shoaib Malik et obtient une fête surprise au retour de Dubaï après l’Open d’Australie 2023

Sania Mirza a répondu dimanche au tweet sincère de son mari Shoaib Malik, après que l’as du tennis indien ait atteint la finale de l’Open d’Australie 2023, lors de son tout dernier Grand Chelem.

Sania s’est associée à Rohan Bopanna et a atteint le sommet à la Rod Laver Arena, avant de terminer deuxième derrière les Brésiliens Luisa Stefani et Rafael Matos.

Mirza est rentrée chez elle à Dubaï depuis l’Australie, où elle a reçu une fête surprise à son arrivée, et elle a également répondu au tweet sincère de Shoaib Malik pour elle.

C’est la première fois depuis l’émergence des rumeurs de divorce entre Shoaib et Sania que la star indienne du tennis répond directement à son mari. Shoaib avait également souhaité son anniversaire à sa femme, mais elle a choisi de ne pas répondre à son message.

Plus tôt, le joueur de cricket pakistanais a écrit une note sincère, qualifiant sa femme d ‘”inspiration”, la félicitant pour sa brillante carrière.

“Vous êtes l’espoir dont ont tant besoin toutes les femmes dans le sport. Super fier de toi pour tout ce que tu as accompli dans ta carrière. Vous êtes une source d’inspiration pour beaucoup, continuez fort. Toutes mes félicitations pour une carrière incroyable”, a tweeté Shoaib le 27 janvier après la finale du double mixte de l’Open d’Australie.

Sania a quant à elle répondu par un simple “Merci” et un emoji souriant.

Plus tard, la femme de 36 ans est allée sur Instagram et a partagé une vidéo de ses amis qui s’étaient réunis chez elle pour lui faire une agréable surprise à son retour à Dubaï.

Lorsque Sania a ouvert la porte, elle a été accueillie par une grande acclamation, alors que ses amis l’appelaient « championne ». Son fils Izhaan a également été vu accompagnant sa mère dans le poste de déménagement.

«Quand vous rentrez chez vous et que vous réalisez que vous avez les meilleurs amis et la meilleure famille du monde, My Dubai Fam Merci les gars. Ps : Pour changer, j’ai été vraiment surprise”, a-t-elle écrit.

Mirza avait annoncé plus tôt que l’Open d’Australie 2023 serait son dernier Grand Chelem avant sa retraite, cependant, elle participera au championnat WTA de Dubaï qui aura lieu plus tard en février.

