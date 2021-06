Sania Mirza prête à participer à ses quatrièmes Jeux olympiques

Pendant la plus grande partie de la dernière décennie, le tennis indien a désespérément essayé de répondre à la question « Qui est la prochaine Sania Mirza ? » Même si la chasse est lancée, la femme elle-même n’est même pas près d’en avoir fini. Mirza, 34 ans, deviendra la première athlète féminine à représenter l’Inde à quatre Jeux olympiques lorsqu’elle participera à Tokyo 2020, qui devrait débuter le 23 juillet. « J’ai eu une carrière incroyable », a déclaré Mirza à Olympics.com. « C’est juste de croire en soi et de croire en ses capacités. J’ai la trentaine et je suis toujours là ! Je n’y pense pas trop (combien de temps je vais jouer). Je le prends au jour le jour, je ne Je pense vraiment trop loin dans le futur.

Après avoir donné naissance à son premier enfant, Izhaan, en 2018, Mirza a fait un retour gagnant en janvier de l’année dernière en remportant l’événement Hobart International WTA. Elle aura un été chargé car elle devrait figurer à Wimbledon et aux Jeux olympiques, qui sont prévus à un mois d’intervalle.

« J’ai fait beaucoup de travail sur le terrain », a-t-elle déclaré. « Mais je me suis aussi entraîné hors du terrain. J’ai fait beaucoup de mouvements explosifs et de trucs d’agilité juste pour rester vif et puissant. »

L’as indien a lancé sa saison sur gazon lors de l’événement WTA à Eastbourne cette semaine et attend avec impatience ses quatrièmes Jeux olympiques. Mirza, qui avait fait équipe avec Rohan Bopanna, a dû se contenter d’une angoissante quatrième place dans l’épreuve de double mixte à Rio 2016.

« Ce fut l’un des moments les plus dévastateurs de ma vie d’être aussi près de remporter une médaille et de ne pas la gagner », a-t-elle déclaré.

« Cela dit, je suis vraiment impatient d’y être. J’aime représenter l’Inde, partout où je joue, mais surtout jouer pour le pays aux Jeux olympiques est une affaire et une fierté pour tous les athlètes. On m’a dit que si je joue à Tokyo, j’aurai participé au plus grand nombre de Jeux olympiques par une femme, en faisant équipe avec quelqu’un d’autre. Je suis très reconnaissant d’être ici et j’attends avec impatience mes prochains Jeux olympiques. »

Mirza utilisera son classement mondial protégé de 9 pour participer aux Jeux olympiques. C’est la première fois, cependant, qu’elle aura un partenaire dans l’épreuve du double féminin qui est également classé dans le top 100. Mirza, qui avait fait équipe avec Sunitha Rao à Pékin 2008, Rushmi Chakravarthi à Londres 2012 et Prathana Thombare à Rio 2016, jouera avec la joueuse de double la mieux classée d’Inde (95) Ankita Raina.

« Ankita est une fille travailleuse et sincère. Elle a passé du temps avec moi juste avant la Billie Jean King Cup », a déclaré Mirza, qui avait également aidé l’équipe féminine indienne à atteindre les Playoffs de la Billie Jean King Cup pour la toute première fois.

« La première fois que je l’ai rencontrée, elle avait peut-être 14 ou 15 ans. Et elle est très disciplinée, ce qui est sa plus grande force. Je n’ai jamais participé aux Jeux olympiques avec une autre joueuse indienne qui figure parmi les 100 meilleures au monde. C’est vraiment bien de jouer avec quelqu’un qui est régulièrement en tournée. Elle a un long chemin à parcourir. Mais au moins elle est là, joue chaque semaine et comprend en quelque sorte le niveau. »

En raison de problèmes de blessures et de la pandémie, Mirza a joué un programme limité depuis son retour en 2020. Elle n’a joué que trois événements cette année : l’Open du Qatar, l’Open de Dubaï et l’Eastbourne WTA.

« C’était très difficile de ne pas savoir pour quoi vous travaillez au départ », a-t-elle déclaré à propos de la pause due à la pandémie.

«Maintenant, nous avons au moins une sorte de dos normal. J’étais en Inde lorsque le premier verrouillage a eu lieu, et j’ai un court de tennis à la maison, donc je n’ai pas complètement perdu le contact en jouant et j’ai eu beaucoup d’activité en général. Il a juste fallu un peu de motivation pour reprendre une formation à part entière. »

Mirza fait partie de la race grandissante des « Supermoms », dirigée par la légendaire Serena Williams, sur le circuit WTA.

« J’ai un très bon soutien autour de moi de la part de mes parents, soeur, tout s’est très bien passé », a-t-elle déclaré. « Izhaan est un garçon très aimant et attentionné, il comprend quand je dis que je vais m’entraîner et tout. Il vient aussi avec moi. »

Ayant trouvé l’équilibre parfait entre vie professionnelle et vie privée, l’as indien espère atteindre de nouveaux sommets.

