Sania Mirza partage une photo de ses piliers dans la vie et ce n’est pas Shoaib Malik

Les informations sur le divorce de Sania Mirza et Shoaib Malik ont ​​laissé leurs fans curieux de savoir ce qui se passe entre le couple séparé. Bien que Sania et Shoaib soient restées muettes sur leurs rumeurs de divorce, leurs messages cryptés ont laissé tout le monde en émoi. La star indienne du tennis a récemment publié une photo de ses piliers dans la vie et il n’y avait aucune mention de Shoaib dans son message.

Récemment, Sania s’est envolée pour le Qatar pour assister aux demi-finales de la Coupe du Monde de la FIFA, où d’autres célébrités de Bollywood telles que Shanaya Kapoor et Ananya Panday ont également été repérées. Sania s’est rendue sur son Instagram pour publier une photo avec ses parents Imran Mirza et Nasima Mirza pour leur souhaiter leur anniversaire de mariage. Sa sœur Anam Mirza a également été vue dans le cadre. “Joyeux anniversaire à nos piliers dans la vie. Puissiez-vous avoir beaucoup plus de maman et Baba”, a-t-elle légendé l’image.

Pendant ce temps, Shoaib a mis à jour sa biographie Instagram qui dit : “Athlète, mari d’une Superwoman @mirzasaniar, père d’une vraie bénédiction.” Sa biographie a soulevé des sourcils au milieu des rumeurs de son divorce avec Sania. Plus tôt, le joueur de cricket pakistanais avait refusé de commenter les rumeurs en cours et avait déclaré à Geo TV : “C’est notre affaire. Ni moi ni ma femme ne répondons à cette question. Laissez-la tranquille.”

On dit que Sania et Shoaib ont des problèmes juridiques à régler avant de finaliser leur prétendu divorce. Des rapports ont indiqué que Sania et Shoaib avaient des engagements antérieurs en tant que couple pour une émission de télévision et qu’ils devaient terminer le tournage. Après avoir accompli toutes les formalités légales, le couple peut demander le divorce.

Selon les rapports, Sania et Shoaib vivent séparément depuis longtemps et coparentalité de leur fils Izhaan. Les rumeurs suggèrent que Shoaib a apparemment trompé Sania, mais aucun des deux n’en a parlé ouvertement.