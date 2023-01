Sania Mirza partage une note émotionnelle avant le dernier Open d’Australie

La joueuse de tennis Ace Sania Mirza a publié une note sincère avant son dernier Open d’Australie. Mirza, qui est largement considérée comme la plus grande joueuse de tennis féminine de l’Inde, a annoncé la semaine dernière qu’elle participerait à son dernier majeur ce mois-ci à l’Open d’Australie, où elle a remporté la couronne du double féminin en 2016.

La femme de 36 ans a publié une note émotionnelle sur Instagram où elle a parlé de sa carrière et a confirmé que l’Open d’Australie 2023 serait son dernier Grand Chelem.

“Il y a trente (oui, 30 !) ans, une fillette de 6 ans de l’école Nasr à Hyderabad, s’est rendue sur un court de tennis du Nizam Club avec sa jeune mère et s’est battue contre l’entraîneur pour qu’elle apprenne à jouer au tennis car il pensait que elle était trop petite :). Le combat pour nos rêves a commencé à 6 ans ! Sania a écrit.

Mirza a déclaré que gagner une médaille pour le pays a été son plus grand honneur.

«Avec beaucoup d’espoir malgré toutes les chances qui se dressaient contre nous, nous avons osé rêver de jouer un jour un Grand Chelem et de représenter notre pays avec honneur au plus haut niveau sportif. Quand je repense à ma carrière maintenant, non seulement j’ai pu jouer plus d’un demi-siècle de tournois du Grand Chelem, mais j’ai eu la chance d’en gagner un tas aussi, avec la grâce de Dieu. Gagner des médailles pour mon pays a été mon plus grand honneur et je me sens vraiment honoré d’avoir pu monter sur le podium. sachant que le tricolore avait été élevé pour être vu et respecté par des millions de personnes dans le monde entier, tout cela à cause de quelque chose que j’ai eu le privilège de réaliser, j’ai les larmes aux yeux et la chair de poule alors même que je tape ceci”

“Je me sens tellement béni d’avoir vécu mon rêve tout en atteignant mes objectifs avec ma famille à mes côtés. Cela fait 20 ans que je suis un athlète professionnel et 30 ans que je suis un joueur de tennis. C’est fondamentalement tout ce que j’ai connu tout au long de ma vie », a-t-elle écrit.

Mirza, qui souffre d’une blessure persistante au mollet, avait prévu de prendre sa retraite à la fin de la saison 2022, mais une blessure au coude en août l’a exclue de l’US Open.

Elle a en outre écrit sur l’importance de l’Open d’Australie dans sa carrière, raison pour laquelle ce serait le grand chelem parfait pour dire adieu.

“Mon voyage en Grand Chelem a commencé avec l’Open d’Australie en 2005. Il va donc sans dire que ce serait le Grand Chelem le plus parfait pour terminer ma carrière”, a écrit Sania.

“Alors que je me prépare à jouer mon dernier Open d’Australie 18 ans après avoir joué mon premier, puis l’Open de Dubaï en février, j’ai tellement d’émotions qui me traversent avec fierté et gratitude, peut-être d’être la première. Je suis fier de tout ce que j’ai pu accomplir au cours des 20 dernières années de ma carrière professionnelle et je suis très reconnaissant pour les souvenirs que j’ai pu créer. Le plus grand souvenir que je garderai avec moi toute ma vie est celui de la fierté et du bonheur que j’ai vus sur les visages de mes compatriotes et supporters chaque fois que j’ai remporté la victoire et atteint des jalons dans ma longue carrière”, a-t-elle déclaré.

La légendaire star du tennis a déclaré que son fils avait plus que jamais besoin d’elle à ce stade de la vie.

« La vie doit continuer et je ne pense pas que ce soit la fin mais, en fait, le début de nombreux souvenirs différents à créer, de rêves à réaliser et de nouveaux objectifs à fixer. Mon fils a besoin de moi plus que jamais maintenant et j’ai hâte de vivre une vie un peu plus calme et tranquille tout en lui donnant plus de mon temps que je n’ai pu lui donner jusqu’à présent. Comme ils disent. Ensemble de jeu Célébrez. Voici un nouveau départ. Amour », a-t-elle conclu.

