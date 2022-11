Sania Mirza partage un poste énigmatique au milieu des rumeurs de divorce avec le joueur de cricket pakistanais Shoaib Malik; ‘Où vont les coeurs brisés’

La relation entre Sania Mirza et Shoaib Mallik est sous les rochers et il y a eu beaucoup de rapports faisant le tour du couple se dirigeant vers la séparation. Et maintenant, ce post cryptique de la joueuse de tennis n’a fait qu’ajouter plus de carburant aux spéculations sur les rumeurs de son divorce. Elle a repris ses histoires sur Instagram et a écrit: “Où vont les cœurs brisés. Pour trouver Allah”. Sania et Shoaib se sont mariés en avril 2010 et même à ce moment-là, la nouvelle de leur mariage a créé une énorme controverse car Shoaib était pakistanaise et Sania venant d’Inde.

Au moment où Shoaib Malik et Sania Mirza ont annoncé leur mariage, ils ont fait face à de nombreuses critiques, car beaucoup se sont demandé pourquoi elle se mariait avec un Pakistanais et beaucoup ont affirmé que ce mariage ne fonctionnerait pas. Et maintenant, après 12 ans de leur mariage, leurs rumeurs de divorce ont défrayé la chronique.

Récemment, le couple a célébré l’anniversaire de l’anniversaire de leur fils Izhaan Mirza Malik à Dubaï dont les photos ont été partagées par le joueur de cricket et non par Sania. Depuis qu’il y a eu des nouvelles de Shoaib Malik trompant Sania alors qu’il tournait pour une émission diffusée comme une traînée de poudre sur Internet dans les médias pakistanais. Alors que leurs fans tentent de comprendre si tout ne va pas bien entre le couple à travers leur post énigmatique.

La spéculation sur leur séparation a fait la une des journaux chaque jour et même toutes les rumeurs que Shoaib et Sania n’ont pas sorties et n’en ont pas parlé en public. Et seulement s’ils vont à splitsville et cela laissera leurs fans navrés. Sania est l’une des sportives les plus célèbres d’Inde car elle a rendu l’Inde fière de son jeu fantastique et a remporté des prix prestigieux pour son pays.