Sania Mirza partage un message inestimable après son dernier match de double féminin à l’Open d’Australie

La superstar indienne du tennis Sania Mirza a disputé dimanche son dernier match de double féminin à l’Open d’Australie 2023 en cours alors qu’elle et sa partenaire Anna Danilina du Kazakhstan ont perdu au deuxième tour.

Après sa défaite, Sania est allée sur Instagram et a partagé une photo d’elle avec une légende inestimable pour marquer la fin d’un merveilleux voyage en double féminin.

Avant l’Open d’Australie 2023, Sania avait révélé que l’Open d’Australie serait son dernier Grand Chelem, et elle mettra un terme à sa carrière après les Championnats WTA de Dubaï, qui débuteront en février.

Partageant une photo d’elle lors de son dernier match de double féminin, Sania a proposé une légende inestimable.

A LIRE AUSSI | Open d’Australie 2023: Stefanos Tsitsipas survit à un test en cinq sets pour gagner des quarts

“La dernière danse”, a lu la légende de la femme de 36 ans avec de nombreux fans la félicitant pour sa contribution au sport.

La poignée officielle de la WTA a également commenté la photo, publiant trois émojis en forme de cœur dans la section des commentaires du dernier message de Sania.

Plus tôt, Sania et Danilina se sont retirées du Grand Chelem de Melbourne après avoir perdu 4-6 6-4 2-6 contre la Belge Alison Van Uytvanck et l’Ukrainienne Anhelina Kalinina.

La compétition a duré près de deux heures alors que le sextuple champion du monde tirait de l’arrière 0-3 dans le deuxième set, mais le duo a fait un retour en force en remportant trois matchs consécutifs.

A LIRE AUSSI | Open d’Australie 2023 : Jessica Pegula entre en quarts avec “Some Choice Words”

Une erreur de Kalinina et Van Uytvanck a envoyé le concours dans un décideur cependant, la paire huitième tête de série de Mirza et Danilina n’a pas pu égaler leurs adversaires lors du dernier match.

L’as du tennis indien est toujours en vie à l’Open d’Australie dans la catégorie double mixte avec Rohan Bopanna alors que le duo vétéran a battu Jaimee Fourlis et Luke Saville 7-5 6-3 au premier tour.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici