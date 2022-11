Sania Mirza partage un message cryptique au milieu des rumeurs de divorce avec Shoaib Malik

L’as de tennis indien Sania Mirza et le joueur de cricket pakistanais Shoaib Malik seraient confrontés à une période difficile dans leur relation. Selon certaines des dernières publications Instagram sur le compte de Sania, il semble que leur état civil soit en difficulté et maintenant une histoire récente d’Insta a ajouté plus de carburant aux spéculations de leurs rumeurs de divorce. Elle a récemment partagé un message énigmatique, qui a laissé ses fans et ses sympathisants dans le doute. Elle a écrit: «Où vont les cœurs brisés. Pour trouver Allah ».

À l’heure actuelle, la raison exacte de leur relation tendue est inconnue. Cependant, quelques médias pakistanais suggèrent que Shoaib Malik aurait trompé Sania et que le couple s’est déjà séparé et vit séparément depuis un certain temps maintenant. Les rumeurs suggèrent également que le couple n’est plus que le fils coparental Izhaan. Cependant, jusqu’à présent, aucun d’entre eux n’a fait de commentaire officiel.

Sania et Shoaib sont mariés depuis 12 ans. Ils se sont mariés en avril 2010 lors d’un mariage étoilé et pendant ce temps, leur mariage a créé une énorme controverse en raison de leur mariage liant les deux nations (Inde et Pakistan). Shoaib est pakistanais et Sania vient de l’Inde. Le couple a maintenant un fils de quatre ans, Izhann, et a récemment célébré son anniversaire à Dubaï, dont des photos ont été partagées par Malik.

Sur les photos, Sania et Shoaib sont vus avec leur fils, coupant le gâteau. Mais la légende de ces images était un peu étrange, soulignant l’absence de Shoaib dans la vie de son fils. Shoaib a écrit,



Nous ne sommes peut-être pas ensemble et ne nous rencontrons pas tous les jours, mais Baba pense toujours à vous et à votre sourire à chaque seconde.

Qu’Allah vous accorde tout ce que vous demandez

Baba et maman vous aiment 💕” “Quand tu es né, nous sommes devenus plus humbles et la vie signifiait quelque chose de spécial pour nous.Nous ne sommes peut-être pas ensemble et ne nous rencontrons pas tous les jours, mais Baba pense toujours à vous et à votre sourire à chaque seconde.Qu’Allah vous accorde tout ce que vous demandez @izhaan.mirzamalik Baba et maman vous aiment 💕”

Il convient également de noter que Sania avait également publié un message crypté il y a quelques jours dans lequel elle partageait une photo avec son fils avec une légende disant: “Les moments qui me font traverser les jours les plus difficiles.”

Les spéculations sur leur divorce ne sont basées que sur leurs publications sur les réseaux sociaux, car une déclaration officielle est attendue des deux.

