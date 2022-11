Sania Mirza partage CETTE photo au milieu des rumeurs de divorce avec Shoaib Malik; Les fans pakistanais apportent leur soutien à la star indienne du tennis

Sania Mirza et Shoaib Malik ont ​​​​officiellement séparé les revendications de leurs amis proches, cependant, rien de concret n’est encore sorti. Alors que la nouvelle du divorce de Sania Mirza et Shoaib Malik fait le tour depuis un bon moment maintenant et que le couple a toujours choisi de garder leur maman en public. Alors qu’il semble que Sania avait besoin d’une bouffée d’air frais au milieu de toute cette toxicité autour d’elle, elle est donc allée se promener au grand air et a posté une photo de sa promenade dans le parc. Au moment où Sania a posté cette photo d’elle debout dans le parc, ses fans ont redirigé leurs émotions et ont eu des milliers de questions pour savoir si elle allait réellement divorcer du joueur de cricket pakistanais Shoaib Malik.

Alors que Sania a également reçu beaucoup d’amour des fans pakistanais qui ont ouvertement affirmé que peu importe ce qui se passait dans sa relation avec Shoaib et même si elle se séparait, ils la soutiendraient toujours. La raison de la séparation de Sania et Shoaib Malik serait l’infidélité. Il est rapporté que Shoaib Malik a trompé Sania avec une autre femme par de nombreuses chaînes d’information et sites Web pakistanais et qu’ils se dirigent donc vers un divorce.

Les dernières photos de Sania et Shoaib ont été diffusées sur les réseaux sociaux alors qu’elles célébraient l’anniversaire de leur fils Ishaan Mirza Malik à Dubaï. Ces photos de célébration d’anniversaire ont été partagées par le joueur de cricket pakistanais Shoaib Malik sur son compte Instagram et d’après les images, ils ont tous l’air heureux ensemble. Mais ce qui a attiré l’attention, c’est pourquoi Sania s’est abstenue de publier des photos. On se demande si le couple sortira bientôt et annoncera sa séparation de leurs 12 ans de mariage.