Sania Mirza montre ses “mouvements” au gymnase

L’icône du tennis indien Sania Mirza a chatouillé quelques côtes avec une mise à jour sur son compte de réseau social dans lequel la six fois vainqueur du Grand Chelem a publié un montage vidéo avec les légendes “Quand quelqu’un dit montre-moi tes mouvements”. Le montage vidéo la montre démontrant ses routines de conditionnement physique au gymnase, qui comprennent la musculation, la course à la navette et les montées et descentes.

La courte vidéo est réglée sur la musique de fond d’un célèbre morceau de Bollywood qui a fait le tour récemment et commence par l’interprétation d’un mouvement de danse par l’as du tennis Hyderabadi. La première partie de la vidéo est sous-titrée “Je ne peux pas danser mais je peux…” alors que la vidéo passe au gymnase où Mirza est un habitué.

Et dans la partie suivante de la vidéo virale, nous voyons la femme de 34 ans suivre sa routine de remise en forme alors qu’elle démontre son style de vie actif qui a été un aspect crucial de sa longévité dans un sport aussi exigeant que le tennis.

Et vers la fin de la vidéo, nous voyons une Mirza souriante alors que la légende dit “Je peux le faire”.

Mirza a cultivé un énorme fan sur les réseaux sociaux avec ses messages pleins d’esprit et ses légendes originales alors qu’elle offre à ceux qui l’adorent un aperçu de sa vie au-delà des limites des courts de tennis.

Mirza devait participer à l’US Open qui devait commencer le 29 août, mais a dû se retirer quelques jours avant le début du tournoi à Flushing Meadows en raison d’une blessure au coude.

Mirza devait mettre un terme à son illustre carrière à la fin de l’année, le Grand Chelem en Amérique étant son chant du cygne.

Mais, elle a annoncé que ses plans de retraite pourraient être modifiés en raison des derniers développements de sa condition physique.

Un autre grand absent de l’US Open est la star serbe, Novak Djokovic. Le vainqueur du Grand Chelem à 21 reprises ne fera pas le voyage aux États-Unis en raison de son statut non vacciné contre le COVID.

Djokovic a exprimé sa position contre le tir et a également déclaré qu’il renoncerait même à participer à des événements si cela s’avérait nécessaire.

