Sania Mirza fête son anniversaire avec sa meilleure amie Farah Khan au milieu des rumeurs de divorce avec Shoaib Malik

Mardi, Sania Mirza a fêté ses 36 ans avec sa meilleure amie Farah Khan. La réalisatrice est allée sur Instagram et a partagé un aperçu de ses célébrations d’anniversaire intimes.







Farah a partagé une vidéo d’anniversaire de Sania Mirza coupant son gâteau d’anniversaire et a écrit : “Joyeux anniversaire ma chérie Sania Mirza… que du bonheur et de l’amour pour toi cette année et je vois toujours que je suis restée éveillée… PS – joyeux anniversaire à la maman de Sania aussi … la meilleure personne pour partager un anniversaire avec… ta mère Nasima Mirza. Apparition d’Ananya Birla.”







Sania a répondu en écrivant : “Je t’aime le plus”. Farah a également profité de ses histoires Instagram pour souhaiter à nouveau Sania. Elle a écrit : “À propos d’hier soir. Tu sais que tu es meilleure amie quand tu es (à peine) réveillée après l’heure du coucher pour apporter son anniversaire. Et elle te laisse dormir sur son épaule.”



Farah et Sania sont les meilleures amies depuis de nombreuses années. Ils sont même apparus ensemble sur Koffee With Karan en 2017. Plus tôt, le mari de Sania, Shoaib Malik, lui a également souhaité sur les réseaux sociaux au milieu de rumeurs de divorce.





Shoaib est allé sur Twitter et Instagram et a partagé une image assez pâteuse souhaitant Sania. Il a écrit : “Joyeux anniversaire @MirzaSania. Je te souhaite une vie très saine et heureuse ! Profite pleinement de la journée…”Sania Mirza a 36 ans aujourd’hui.



De plus, étonnamment, au milieu des spéculations sur le divorce présumé du couple, la plate-forme OTT Urduflix, samedi, a pris son compte Instagram et a annoncé que Sania et Shoaib proposaient leur émission intitulée The Mirza Malik Show. Shoaib et Sania se sont mariés en 2010 et vivent depuis à Dubaï.

Ils ont accueilli leur fils Izhaan en 2018. Selon des informations, Sania et Shoaib auraient mis fin à leur mariage de 12 ans et coparentalitéraient leur fils Izhaan Mirza Malik. Ni Sania ni Shoaib n’ont fait d’annonce à cet égard. Parlant de sa vie professionnelle, Sania Mirza a annoncé sa retraite en janvier de cette année. (Avec les entrées de l’ANI)