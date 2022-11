Sania Mirza et Shoaib Malik vont être “officiellement divorcés”, confirme un ami proche

L’as de tennis indien Sania Mirza et le joueur de cricket pakistanais Shoaib Malik vont être officiellement divorcés, a confirmé l’ami proche du couple. Au milieu des rumeurs croissantes sur la relation tendue du couple, l’un de leurs amis proches a révélé que Sania et Shoaib ont déjà décidé de se séparer et qu’il ne reste que les formalités administratives.

Tel que rapporté par Zee News Hindi, l’ami proche a déclaré que le couple serait bientôt divorcé car les deux sont déjà séparés. Une autre confirmation de leur divorce a été donnée par un membre de l’équipe du département de gestion de Shoaib Malik. Selon les rapports d’InsideSport, le membre a déclaré: “Oui, ils sont officiellement divorcés maintenant. Je ne peux pas divulguer plus que cela, mais je peux confirmer qu’ils se sont séparés.

Sania est actuellement à Dubaï tandis que Malik est au Pakistan, travaillant pour A Sports lors de la Coupe du monde T20 2022 en tant qu’expert. En retard, Sania a récemment mis en ligne des messages qui soulignaient que quelque chose ne va pas entre les deux. Récemment, elle avait téléchargé une photo sur Instagram qui disait : « Où vont les cœurs brisés. Pour trouver Allah ».

Il convient également de noter que Sania avait également publié un message crypté il y a quelques jours dans lequel elle partageait une photo avec son fils avec une légende disant: “Les moments qui me font traverser les jours les plus difficiles.”

Sania et Shoaib se sont mariés en avril 2010 dans un mariage étoilé et pendant ce temps, leur mariage a créé une énorme polémique en raison de leur mariage liant les deux nations (Inde et Pakistan). Le couple a maintenant un fils de quatre ans, Izhann, et Sania et Shoaib ont été vus pour la dernière fois ensemble, célébrant l’anniversaire de leur fils.

Shoaib avait partagé les photos d’anniversaire mais pas Sania. Cependant, la légende des images partagées par le joueur de cricket était un peu étrange, comme il l’a écrit,

“Quand tu es né, nous sommes devenus plus humbles et la vie signifiait quelque chose de spécial pour nous.

Nous ne sommes peut-être pas ensemble et ne nous rencontrons pas tous les jours, mais Baba pense toujours à vous et à votre sourire à chaque seconde.

Qu’Allah vous accorde tout ce que vous demandez @izhaan.mirzamalik

Baba et maman vous aiment 💕”

La raison du divorce n’est pas encore connue et le couple n’a pas encore fait de déclaration officielle sur la raison pour laquelle ils se sont séparés après 12 ans.

