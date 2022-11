Sania Mirza et Shoaib Malik sont officiellement divorcés, révèle l’ami proche du couple

Depuis que Sania Mirza a partagé une note cryptée sur ses réseaux sociaux, les rumeurs vont bon train selon lesquelles tout ne va pas bien dans son mariage avec le joueur de cricket pakistanais Shoaib Malik. Les spéculations suggèrent que Sania et Shoaib envisagent de divorcer et cela a laissé leurs fans assez tristes. Maintenant, un ami proche du couple a révélé que Sania et Shoaib sont officiellement divorcés.

Selon un reportage paru dans Inside Sport, l’ami proche du couple, qui faisait partie de l’équipe de direction de Malik au Pakistan, a confirmé le divorce et aurait déclaré : “Oui, ils sont officiellement divorcés maintenant. Je ne peux pas divulguer plus que ça. mais peut confirmer qu’ils se sont séparés.”

L’as du tennis indien et vainqueur de six titres du Grand Chelem en double avait récemment annoncé qu’elle prendrait sa retraite à la fin de la saison. Elle vivrait séparément et serait la coparentalité d’Izhaan. Bien que la véritable raison du divorce de Sania et Shoaib soit inconnue, un rapport de DNA a cité des médias pakistanais affirmant que Shoaib avait trompé Sania.

Leurs publications sur les réseaux sociaux et leurs légendes énigmatiques suggèrent que quelque chose ne va pas. Sania a récemment partagé une image avec son fils où elle et Shoaib ont célébré l’anniversaire du petit. Alors que Shoaib a partagé des photos de l’occasion, Sania ne l’a pas fait. Récemment, Sania a partagé une note qui disait : “Où vont les cœurs brisés ?” et cela a laissé leurs fans en émoi.

Ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est le message sincère de Shoaib pour son fils qui disait : « Quand tu es né, nous sommes devenus plus humbles et la vie signifiait quelque chose de spécial pour nous. Nous ne sommes peut-être pas ensemble et nous nous rencontrons tous les jours, mais Baba pense toujours à toi et à ton sourire. chaque seconde. Qu’Allah vous accorde tout ce que vous demandez @izhaan.mirzamalik. Baba et maman vous aiment.”

Sania et Shoaib se sont mariés en 2010 et ont eu un fils, Izhaan, en 2018.