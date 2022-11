Sania Mirza et Shoaib Malik ont ​​abandonné la décision de divorce pour CETTE raison ?

Depuis quelques jours, Sania Mirza fait la une des journaux en raison des rumeurs selon lesquelles elle se séparerait de son mari joueur de cricket pakistanais, Shoaib Malik. De nombreux médias pakistanais ont affirmé que Sania et Shoaib se dirigeaient vers un divorce en raison de sa tromperie. Alors que le portail de divertissement de May a même affirmé qu’ils étaient officiellement divorcés sur la base de leur ami proche derrière la source. Mais il semble que maintenant le couple donne une seconde chance à leur mariage et la raison derrière cela est leur fils Izhaan Mirza Malik.

Au milieu de leurs rumeurs de divorce, Sania et Shoaib ont même annoncé organiser une émission ensemble et laisser leurs fans confus. Et maintenant, la vie de Bollywood apprend que le couple a renoncé à se séparer pour leur fils Izhaan. Sania a toujours voulu une famille heureuse et c’est pourquoi elle sait que pour en faire une, il faut revoir beaucoup de choses. Sania a toujours été cette fille de famille; elle aime énormément son fils Izhaan et ne veut jamais de lui longtemps pour quoi que ce soit, c’est pourquoi elle se donne à 100% pour le rendre heureux.

La source ajoute en outre : ” Sania et Shoaib sont le couple le plus mature et travaillent sur leur mariage pour le moment. Le mariage de tout le monde traverse une période difficile et si l’on sent que cela peut fonctionner, pourquoi ne pas lui donner une seconde chance ? ” . Sania a concentré sa croissance professionnelle au milieu de ces spéculations sur son mariage qui traversent les rochers. Elle a été vue en train d’assister à un événement à Dubaï il y a quelques jours à peine et a même partagé l’intégralité de la vidéo d’elle sur son profil Instagram. Alors que la seule histoire Instagram de Sania a déclenché sa rumeur de divorce avec son mari Shoaib Malik où il a partagé une citation qui disait, “Où vont les cœurs brisés”. Mais semble que tout va bien entre le couple. Sania et Shoaib sont mariés depuis 12 ans maintenant.