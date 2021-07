Sania Mirza et Shoaib Malik ont ​​obtenu un visa d’or du gouvernement des Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis (EAU) ont accordé à l’as de tennis indienne Sania Mirza et à son mari et star du cricket pakistanais Shoaib Malik le très convoité visa d’or des Émirats arabes unis de 10 ans. Mirza, 34 ans, originaire d’Hyderabad, et Malik, 39 ans, originaire de Sialkot au Pakistan, se sont mariés en 2010 et résident à Dubaï depuis plusieurs années. Le couple sportif bien-aimé a un fils de trois ans nommé Izhaan.

Le Golden Visa a été institué par le gouvernement des Émirats arabes unis en 2019 en tant que nouveau système de visas de résidence de longue durée. Il a permis aux étrangers de vivre, de travailler et d’étudier dans le pays sans avoir besoin d’un parrain national et avec la propriété à 100 % de leur entreprise sur le continent des Émirats arabes unis. Ces visas sont d’une durée de cinq ou dix ans et sont renouvelés automatiquement.

La résolution n° 56 du Cabinet des Émirats arabes unis sur l’organisation des permis de séjour permet aux investisseurs (au moins 10 millions d’AED), aux entrepreneurs et aux talents professionnels et spécialisés, comme dans le domaine de la science et du savoir, de postuler.

La portée du Golden Visa a récemment été élargie pour inclure les étudiants brillants et pour 100 000 codeurs la semaine dernière dans le cadre du programme national pour les codeurs.

Jeudi, Mirza et Malik ont ​​publié un bref communiqué de presse qui disait : « Sania et Shoaib sont ravis de passer du temps aux Émirats arabes unis avec leur fils et d’explorer le pays. Ils souhaitent lancer leur propre entreprise entrepreneuriale dans l’industrie du sport en commençant par Dubaï. »

Parmi les autres sportifs qui ont obtenu le Golden Visa figurent les footballeurs Christiano Ronaldo et Luis Figo et le n°1 mondial du tennis en titre Novak Djokovic. De l’industrie du divertissement, les stars de Bollywood Shah Rukh Khan et Sanjay Dutt ont reçu ce visa.

Mirza, qui a un titre en simple WTA à son actif, s’est imposée en tant que joueuse d’as en double, ayant remporté 42 titres, dont six tournois du Grand Chelem. Malik est un ancien capitaine de cricket pakistanais qui a disputé 35 tests et 287 ODI pour son pays.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici