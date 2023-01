Sania Mirza et Rohan Bopanna se qualifient pour les demi-finales après le Walkover

La paire indienne de double mixte Sania Mirza et Rohan Bopanna s’est qualifiée pour les demi-finales de l’Open d’Australie 2023 après avoir reçu une surprise en quart de finale.

La paire de vétérans indiens devait affronter Jelena Ostapenko et David Vega Hernandez, les têtes de série numéro 10 dans la catégorie double mixte, mais ils ont donné à Rohan et Sania une chance de passer au tour suivant.

Rohan lui-même s’est rendu sur Twitter et a partagé la nouvelle avec ses abonnés.

“Disons simplement que nous passons à #Open d’Australie”, a écrit Rohan sur la plateforme de microblogging, en identifiant Sania dans son message.

Plus tôt mardi, Jelena s’est battue contre Elena Rybakina lors du choc des quarts de finale du simple féminin.

La paire lettone-espagnole d’Ostapenko et Hernandez a ouvert la voie à la progression de Sania et Rohan dans les quatre derniers.

Plus tôt, le duo indien avait battu la paire uruguayenne et japonaise d’Ariel Behar et Makato Ninomiya 6-4, 7-6 (11-9) sur le court 7 pour se qualifier pour les quarts de finale.

Au premier tour, ils ont battu les favoris locaux Jaimee Fourlis et Luke Saville.

Pendant ce temps, Mirza avait annoncé que l’Open d’Australie de cette année serait son dernier majeur. Elle participera cependant aux championnats WTA de Dubaï qui auront lieu en février.

Elle n’avait malheureusement pas réussi à obtenir un résultat similaire au deuxième tour du double féminin, Sania et sa partenaire kazakhe Anna Danilina ayant perdu contre la Belge Alison Van Uytvanck et l’Ukrainienne Anhelina Kalinina.

