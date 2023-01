Sania Mirza et Rohan Bopanna perdent la finale du double mixte en deux sets

Sania Mirza et Rohan Bopanna ont perdu 6-7(2), 2-6 contre la paire brésilienne de Luisa Stefani et Rafael Mataos lors de la finale à la Rod Laver Arena vendredi.

Sania terminera sa carrière avec six titres du Grand Chelem après avoir échoué à remporter le trophée de l’Open d’Australie en double mixte avec sa compatriote Bopanna.

Finale double mixte de l’Open d’Australie 2023 : Sania Mirza-Rohan Bopanna contre Luisa Stefani-Rafael – Faits saillants

«Je vais encore jouer quelques tournois de plus, mais le parcours de ma carrière professionnelle a commencé à Melbourne. Cela a commencé à Melbourne en 2005 lorsque j’ai joué contre Serena Williams au troisième tour ici à l’âge de 18 ans”, a-t-elle déclaré.

“J’ai eu le privilège de revenir ici encore et encore et de gagner des tournois ici et de jouer une grande finale parmi vous tous, et c’est Rod Laver Arena qui a vraiment été spécial dans ma vie. Et je ne pouvais pas penser à une meilleure arène pour terminer ma carrière dans un Grand Chelem. Alors merci beaucoup de me faire sentir chez moi ici », a-t-elle ajouté.

À l’approche de son dernier tournoi majeur, Sania avait trois doubles féminins et autant de trophées en double mixte dans son cabinet.

Bopanna, 42 ans, a un titre en double mixte à Roland-Garros à son actif.

(Avec les contributions des agences)

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici