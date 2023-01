Sania Mirza et Rohan Bopanna jusqu’à la finale du double mixte

Sania Mirza et Rohan Bopanna ont battu les troisièmes têtes de série Desirae Krawczyk et Neal Skupski 7-6(5), 6-7(5), 10-6 pour réserver leur place dans la finale du double mixte de l’Open d’Australie mercredi.

Mardi, la paire indienne avait réservé sa place en demi-finale après avoir reçu un forfait en quart de finale de la paire lettone-espagnole Jelena Ostapenko et David Vega Hernandez.

Lundi, les demi-finalistes des Jeux olympiques de Rio ont battu le Japonais Makoto Ninomiya et l’Uruguayen Ariel Behar 6-4, 7-6 (11-9) lors de leur match du deuxième tour pour organiser un affrontement en quart de finale avec Ostapenko et Hernandez. Le duo indien avait auparavant battu les Australiens Jaimee Fourlis et Luke Saville au premier tour.

Bopanna et son partenaire Mathew Ebden, tête de série 10e, avaient fait une sortie au premier tour du double masculin, tandis que Mirza et sa partenaire kazakhe Anna Danilina avaient perdu au deuxième tour du double féminin.

Ramkumar Ramanathan et son partenaire mexicain Miguel Angel Reyes-Varela, Yuki Bhambri et Saketh Myneni avaient également fait des sorties au premier tour.

Jeevan Nedunchezhiyan et N Sriram Balaji avaient atteint le deuxième tour avant de se retirer.

Aucun Indien n’a participé à la compétition masculine en simple.

Sania joue son dernier majeur en tant que six fois championne du Grand Chelem et a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle se retirerait du tennis professionnel aux Championnats de tennis de Dubaï, un événement WTA 1000, qui commence le 19 février.

Sania a six titres majeurs en double – trois en double féminin et autant en double mixte – avec son premier triomphe en 2009 lorsqu’elle s’est associée à Mahesh Bhupathi pour décrocher le titre de double mixte de l’Open d’Australie.

(Avec les contributions des agences)

