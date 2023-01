Sania Mirza et Rohan Bopanna entrent en quarts de finale de l’Open d’Australie 2023 ; Affrontera Vega Hernandez et Ostapenko

La paire indienne Sania Mirza et Rohan Bopanna ont scellé lundi leur place pour les quarts de finale de l’Open d’Australie 2023 en cours dans la catégorie double mixte à Melbourne, battant l’Uruguayen Ariel Behar et le Japonais Makoto Ninomiya.

Le duo indien vétéran de Mirza et Bopanna a battu ses adversaires en deux sets 6-4, 7-6 (11-9) sur le court 7.

Sania et Rohan ont pris un bon départ dans la compétition puisqu’ils ont obtenu leur premier service au début du match. Ils ont été ramenés à 2-2 alors que leurs adversaires ont mérité une pause dans le match d’ouverture.

Après avoir fait 3-3 dans le premier set, la paire indienne a de nouveau cassé le service de son adversaire.

Ils ont remporté le premier match 6-4, et un deuxième set intense a suivi. C’était 3-3 dans le deuxième set lorsque Mirza et Bopanna ont commencé à dominer avec une autre pause de service.

Cependant, la paire uruguayenne et japonaise était de retour à égalité à 4-4, gagnant une pause dans le deuxième set.

Le bris d’égalité final a été une affaire de nerfs car il est allé en profondeur avec les deux groupes de joueurs qui ont tout donné, mais le duo indien a eu la précision de se retirer avec une victoire remarquable.

Mirza et Bopanna affronteront ensuite la paire lettone et espagnole de Jelena Ostapenko et David Vega Hernandez en quart de finale.

Outre le match de double mixte, Ostapenko affrontera également Elena Rybakina en quart de finale du simple féminin.

Elena avait auparavant accaparé la vedette en éliminant la numéro 1 mondiale Iga Swiatek au tour précédent avec une victoire en deux sets.

L’Open d’Australie en cours est le dernier Grand Chelem de Sania et elle a quitté le tournoi plus tôt au deuxième tour du double féminin. Elle aura cependant un dernier hourra puisque la joueuse de 36 ans participera aux championnats WTA de Dubaï, qui débuteront en février.

