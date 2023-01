Sania Mirza et Rohan Bopanna embrassés par leurs enfants après avoir réservé leur place en finale

Sania Mirza et Rohan Bopanna ont réservé leur place pour la finale du double mixte de l’Open d’Australie mercredi.

Sania et Bopanna ont enregistré une victoire surprise de 7-6 (5), 6-7 (5), 10-6 contre le double champion de Wimbledon et le duo américano-britannique Desirae Krawczyk et Neal Skupski.

Après la victoire, Sania et Bopanna ont été embrassées par leurs enfants.

“C’était un match incroyable, il y avait beaucoup de nerfs. C’est mon dernier chelem et c’est tellement spécial de jouer avec Rohan. Il a été mon premier partenaire en double mixte quand j’avais 14 ans et aujourd’hui j’ai 36 ans et il en a 42 et nous jouons toujours, nous avons une relation solide”, a déclaré Sania après le match.

« Nous sommes ravis de revenir ici et de nous donner une autre chance. Nous jouions la meilleure paire de double mixte du Tour et nous devions trouver la meilleure”, a-t-elle déclaré à propos des joueuses rivales des États-Unis et d’Angleterre.

“Je ne suis pas un crieur mais j’y suis presque en ce moment, je ressens l’amour depuis 18 ans que je viens ici. Je me sens comme chez moi, j’ai une famille ici, je mange à la maison et j’ai tellement d’Indiens qui me soutiennent”, a déclaré Sania.

“Comme Sania l’a mentionné, c’était une équipe difficile contre laquelle nous jouions. Ce n’est pas facile de maintenir l’élan après avoir perdu ce deuxième set, mais nous sommes restés forts et avons rapidement pris les devants et nous avons donné cet élan”, a déclaré Bopanna.

“Vraiment heureux de partager le terrain avec Sania. (C’est un) voyage incroyable, inspirant tout le monde à la maison et aujourd’hui tant de fans ici.

« Encore un à faire. Ce serait un rêve absolu (Sania remportant le titre). Ça ne peut pas aller mieux que ça. Ce sera spécial et nous en avons besoin en Inde, continuez à inspirer tout le monde là-bas, c’est le seul moyen de continuer.”

Le duo indien affrontera le vainqueur du match entre la paire brésilienne de Luisa Stefani et Rafael Matos.

Sania joue son dernier majeur en tant que six fois championne du Grand Chelem et a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle se retirerait du tennis professionnel aux Championnats de tennis de Dubaï, un événement WTA 1000, qui commence le 19 février.

Elle a six titres majeurs en double – trois en double féminin et autant en double mixte – avec son premier triomphe en 2009 lorsqu’elle s’est associée à Mahesh Bhupathi pour décrocher le titre de double mixte de l’Open d’Australie.

