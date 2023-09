Sania Mirza et Manish Malhotra arrivent à Udaipur

Sania Mirza et Manish Malhotra sont arrivés pour le mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha à Udaipur.

Parineeti Chopra et Raghav Chadha se marieront lors d’une cérémonie privée au Leela Palace d’Udaipur, dimanche 24 septembre. Les invités ont commencé à arriver pour le mariage et leurs photos deviennent désormais virales.

Navraj Hans qualifie Parineeti Chopra et Raghav Chadha de « couple terre-à-terre »

Le chanteur populaire Navraj Hans, fils de Hans Raj Hans et gendre de Daler Mehndi, s’est produit samedi soir à la soirée sur le thème des années 90 lors des festivités précédant le mariage. Dimanche matin, Navraj a parlé aux papistes du couple et de la soirée sangeet et a déclaré: « J’étais super, je me suis tellement amusé. C’est un couple terre-à-terre, nous avons dansé continuellement pendant 2,5 à 3 heures. Je je ne peux même plus parler correctement maintenant. »





Sania Mirza et Manish Malhotra arrivent pour les festivités du mariage

Sania Mirza, qui est la meilleure amie de Parineeti, a été aperçue à l’aéroport d’Udaipur dans un costume rose. Viral Bhayani a partagé la vidéo et a écrit : « Beat Friend Sania Mirza arrive pour le mariage de Parineeti et Raghav. »





Le créateur de mode Manish Malhotra, qui a conçu le lehenga de fiançailles de Parineeti, avait l’air pimpant dans une veste élégante à son arrivée à l’aéroport.





Les rituels de mariage de Parineeti et Raghav commenceront dimanche avec la cérémonie d’Anand Karaj dans la matinée et la cérémonie de mariage hindoue dans l’après-midi, selon les rapports. Le gala de réception aura lieu dans la cour du palais Leela dans la nuit. Plusieurs célébrités de Bollywood et de hauts responsables politiques devraient assister à la cérémonie aujourd’hui.