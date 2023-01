Sania Mirza et Anna Danilina perdent au deuxième tour

La légende indienne du tennis Sania Mirza et la Kazakhstanaise Anna Danilina, huitièmes têtes de série, ont perdu 4-6, 6-4, 2-6 contre Alison Van Uytvanck et Anhelina Kalinina au deuxième tour du double féminin à l’Open d’Australie dimanche.

La paire de doubles hommes indiens de N Sriram Balaji et Jeevan Nedunchezhiyan a perdu contre le duo français de Jeremy Chardy et Fabrice Martin 6-4, 6-4 au deuxième tour.

La paire Mirza-Danilina avait auparavant battu le duo américano-hongrois de Dalma Galfi et Bernarda Pera 6-2, 7-5 au premier tour jeudi.

Samedi, Sania Mirza et Rohan Bopanna, en double mixte, se sont qualifiées pour le deuxième tour, avec une victoire en deux sets. Mirza et Bopanna ont envoyé les locaux Jaimee Fourlis et Luke Saville 7-5 6-3 lors de leur premier tour.

Balaji et Nedunchezhiyan, qui avaient terminé deuxièmes du Tata Open Maharashtra plus tôt ce mois-ci, avaient stupéfié les cinquièmes têtes de série Ivan Dodig et Austin Krajicek au premier tour. Balaji et Nedunchezhiyan, qui sont entrés dans le tournoi en tant qu’équipe alternative, ont mis deux heures 20 minutes pour remporter le match du premier tour 7-6 (6) 2-6 6-4 contre le Croate Dodig et l’Américain Krajicek.

(Plus à venir…)

