Sania Mirza est chaleureusement accueillie à Dubaï par Shoaib Malik et ses amis; tout va bien entre le couple maintenant? [Watch Video]

Sania Mirza a récemment fait la une des journaux lorsqu’elle a dit adieu en larmes à sa carrière en Grand Chelem lors de son dernier passage à Melbourne aux Aus Opens. Et après le match, le champion de tennis est rentré chez lui à Dubaï. Et a reçu un accueil très chaleureux par ses amis et les membres de sa famille. Et cette fois-ci, ils ont réussi à surprendre Sania Mirza. Et parmi ceux qui ont accueilli le champion du Grand Chelem à la maison, il y avait aussi son mari, Shoaïb Malik. La vidéo de la même chose a été partagée par Sania Mirza sur son compte Instagram.

Shoaib Malik et ses amis accueillent Sania Mirza à la maison

Sania Mirza et Shoaib Malik font depuis longtemps la une des journaux de Entertainment News. Ils ont fait la une de leur prétendue séparation. Et maintenant, il semble que tout soit rentré dans l’ordre entre eux. Eh bien, Shoaib Malik était là quand ils ont tous accueilli Sania à Dubaï. Dans la vidéo que Sania a partagée, nous la voyons vraiment surprise de voir tout le monde debout dans la maison avec des ballons et des fleurs. Et parmi eux se trouve Shoaib Malik dans un t-shirt noir à fleurs. Il la salue et lui dit “Bienvenue à la maison”.

Sania Mirza a remercié ses amis et sa famille de lui avoir réservé un accueil si chaleureux. Elle a légendé le message en disant: “Quand vous rentrez chez vous et que vous réalisez que vous avez les meilleurs amis et la meilleure famille du monde”, tout en les remerciant pour leur amour et leurs efforts.

Regardez la vidéo de l’accueil de Sania Mirza à Dubaï ici :

Tout va bien entre Sania Mirza et Shoaib Malik ?

Selon les rapports, Sania et Shoaib vivaient séparément pendant un certain temps. Il y a quelques semaines, leurs rapports de séparation sont devenus viraux. Il a été allégué que Shoaib avait eu une liaison avec l’actrice pakistanaise Ayesha Omar. L’actrice a nié avoir dit qu’ils étaient amis et qu’ils se respectaient. Elle avait dit que Shoaib était marié à Sania et qu’elle les respectait tous les deux. En regardant la vidéo et comment Shoaib a accueilli à la maison, il semble qu’ils soient en bons termes. Les rapports ont indiqué que Shoaib et Sania étaient coparentalité de leur fils.

Récemment, Shoaib a félicité Sania pour avoir inspiré les femmes à faire du sport avec sa carrière dans le tennis alors qu’elle faisait ses adieux au Grand Chelem.