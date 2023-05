Sania Mirza donne une réponse tranchante lorsqu’on l’interroge sur la jonglerie entre carrière et fils; dit, ‘Aap agar Shoaib Malik ko wo…’

Sania Mirza a été un modèle pour de nombreuses jeunes femmes indiennes aspirant à faire carrière dans le sport. Dernièrement, il y a eu beaucoup de reportages sur le fait que les choses ne vont pas bien dans son mariage avec Shoaib Malik. Il a été dit que les deux demandaient le divorce. Ils se sont mariés en 2010 et leur fils est né il y a quelques années. Les chaînes d’information sont allées trop loin en disant que le mariage de Shoaib Malik avec Sania Mirza avait pris fin en raison de sa prétendue liaison avec la mannequin et actrice Ayesha Omar. Plus tard, elle a tout nié en disant qu’elle n’était pas une femme qui aurait une relation avec un homme marié.

SANIA MIRZA REVIENT À JOURNO

Sania Mirza était à un événement pour une marque FMCG. On lui a demandé comment elle réussissait à concilier carrière et maternité. Nous savons que cette question s’adresse principalement aux célébrités féminines. Pratiquement aucun papa célèbre ne se pose cette question. Elle a dit qu’une fois que quelqu’un poserait également cette question à Shoaib Malik, elle répondrait de la même manière. Elle aurait déclaré: « Jaise wo (Shoaib Malik) gère karte hain, waise main manage karti hu. Aap agar Shoaib Malik ko wo sawaal puchenge, to main bhi aapka jawaab de dungi. »

QU’EST-CE QUI N’EST PAS AVEC SANIA MIRZA – SHOAIB MALIK

Il y a trois mois, nous avons appris que des problèmes se préparaient dans le mariage. Le choc a été la rumeur d’infidélité de la part de Shoaib Malik. Il a été dit qu’Ayesha Omar et lui se sont rapprochés après avoir travaillé ensemble sur un projet. Le couple n’a rien dit. La star du tennis a célébré son anniversaire avec des amis proches Ananya Birla, Farah Khan et sa mère, mais il ne devait pas être vu. Il lui a cependant souhaité sur les réseaux sociaux. Shoaib Malik était également absente du dîner d’élite organisé à Hyderabad après son dernier match de retraite.