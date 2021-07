Sania Mirza-Ankita Raina s’entraînent pour la dernière fois avant le départ des Jeux olympiques de Tokyo

La combinaison indienne de double féminin de la multiple vainqueur du Grand Chelem Sania Mirza et Ankita Raina a eu son dernier entraînement pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo dimanche ici. Le duo s’est entraîné à la Sania Mirza Tennis Academy à Hyderabad avant de partir pour le Japon. Sania, qui avait un classement protégé de n ° 9 après la pause qu’elle a prise du circuit pour la naissance de son fils, a été autorisée par les règles à choisir son partenaire pour les Jeux et a choisi Ankita, qui a actuellement un classement en double de 95.

Sania et Ankita avaient toutes deux participé à Wimbledon récemment, mais avec des partenaires différents. Jouant avec Bethanie Mattek-Sands, Sania a perdu contre les Russes Elena Vesnina et Veronika Kudermetova au deuxième tour du double féminin.

En double mixte, Sania et Rohan Bopanna ont atteint les huitièmes de finale avant de s’incliner face à Andreja Klepac (Slovénie) et Jean-Julien Rojer (Pays-Bas). Aux Jeux olympiques de Rio en 2016, Sania et Bopanna avaient raté la médaille de bronze de près, s’inclinant face à Radek Stepanek et Lucie Hradceka de la République tchèque lors du match éliminatoire.

Ankita, partenaire de Lauren Davis des États-Unis, a perdu contre la paire entièrement américaine d’Asia Muhammad et Jessica Pegula au premier tour du double féminin.

En double mixte, elle a fait équipe avec son compatriote Ramanathan Ramkumar et a perdu contre Sania et Bopanna au premier tour.

Les compétitions de tennis à Tokyo débuteront le 24 juillet.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici