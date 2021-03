Sania Mirza-Andreja Klepac renversé en demi-finale

Sania MirzaLe premier tournoi de plus d’un an s’est terminé par une défaite en demi-finale alors qu’elle était évincée du Qatar Total Open avec sa partenaire Andreja Klepac, ici jeudi. Sania et son partenaire slovène ont perdu 5-7 6-2 5-10 face à l’Américaine Nicole Melichar et au Néerlandais Demi Schuurs en une heure et 28 minutes.

Jouer contre des joueurs classés 11 et 12 dans le monde était difficile, mais c’était une sortie décente pour Sania, qui s’est récemment remise du COVID-19, et son partenaire. C’était le premier tournoi pour l’Indien depuis février dernier.

Sania et Klepac se partagent 10000 USD et gagnent 185 points de classement chacun. Comme Sania ne défendait pas beaucoup de points, cela l’aidera à améliorer son classement. Sania reviendra dans le top 200 et devrait grimper à la 177e place contre 254 actuels.