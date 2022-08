Sania Mirza absente de l’US Open en raison d’une blessure au coude

L’icône du tennis indien Sania Mirza a annoncé qu’elle se retirait de l’US Open avec une déchirure au tendon.

La star du tennis a déclaré qu’elle s’était blessée il y a quelques semaines au Canada, mais qu’elle n’avait pas réalisé la gravité ou l’étendue de la blessure.

Elle a fait l’annonce sur un article sur les réseaux sociaux qui disait: «J’ai des nouvelles pas si bonnes, je me suis blessé à l’avant-bras / au coude en jouant au Canada il y a 2 semaines et je n’ai évidemment pas réalisé à quel point c’était grave jusqu’à ce que j’aie mes scans hier et malheureusement je me suis en fait déchiré un bout de tendon.

Mirza, qui a mentionné qu’elle mettrait un terme à sa brillante carrière à la fin de l’année, devra s’absenter du quatrième et dernier événement du Grand Chelem de l’année aux États-Unis.

Mais après avoir évalué les résultats de ses rapports d’analyse, elle devrait être mise à l’écart pendant quelques semaines et ne participera pas au concours à Flushing Meadows.

“Je serai absent pendant des semaines et je me suis retiré de l’US Open”, a déclaré Mirza.

Mirza a également mentionné que le moment de la blessure complique le calendrier qu’elle s’était fixé pour arriver à la fin de l’année avec un œil sur la retraite.

Elle a signé en disant que le dernier développement pourrait la forcer à contourner certains éléments avant de lever les rideaux sur son temps dans le sport professionnel.

“Ce n’est pas idéal et c’est un moment terrible et cela changera certains de mes plans de retraite, mais je vous tiendrai tous au courant.”

La six fois vainqueur du Grand Chelem, qui était une ancienne numéro un mondiale en double féminin, a remporté les titres de Wimbledon, de l’Open d’Australie et de l’US Open dans la catégorie double féminin, tout en réussissant à décrocher les titres en double mixte à l’Open de France, à l’Open d’Australie. et l’US Open.

Elle a été le porte-drapeau de la nation dans le sport qui a un large public dans le sous-continent indien.

