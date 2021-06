Sania et Mattek-Sands s’effondrent de Viking International Eastbourne

La star du tennis indienne Sania Mirza et sa partenaire de double Bethanie Mattek-Sands ont perdu leur match du premier tour en deux sets au Viking International Eastbourne ici. La paire indo-américaine non classée a perdu 3-6 4-6 contre les Américaines Christina Mchale et Sabrina Santamaria dans un match qui a duré une heure 18 minutes tard mercredi soir.

La gagnante de 34 ans de six tournois du Grand Chelem en double fera équipe avec Mattek-Sands dans l’épreuve du double féminin de Wimbledon, à partir du 28 juin.

