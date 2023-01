Sania, Bopanna avancent; Balaji-Jeevan choque les cinquièmes têtes de série Dodig et Krajicek

La paire de doubles masculins indiens de N Sriram Balaji et Jeevan Nedunchezhiyan a poursuivi sa bonne course par les superbes cinquièmes têtes de série Ivan Dodig et Austin Krajicek lors du premier tour de l’Open d’Australie ici samedi.

Balaji et Nedunchezhiyan, qui sont entrés dans le tournoi en tant qu’équipe alternative, ont mis deux heures et 20 minutes pour remporter le match du premier tour 7-6 (6) 2-6 6-4 contre le Croate Dodig et l’Américain Krajicek.

En double mixte, les vétérans Sania Mirza et Rohan Bopanna se sont également qualifiés pour le deuxième tour, avec une victoire en deux sets.

Bien qu’ils aient moins d’as et de gagnants, Balaji et Nedunchezhiyan avaient plus de points de service et ont livré quand cela comptait le plus, convertissant leurs deux points d’arrêt.

L’équipe indienne, qui participait à ses débuts en Grand Chelem, a remporté le bris d’égalité après avoir sauvé un point de consigne.

Cependant, ils ont été brisés lors des sixième et huitième matchs alors que Dodig et Krajicek ont ​​forcé un décideur. Un coup droit gagnant dans le septième jeu a donné à Balaji et Nedunchezhiyan la pause cruciale dans le troisième set.

Balaji et Nedunchezhiyan, qui avaient terminé deuxièmes du Tata Open Maharashtra plus tôt ce mois-ci, affronteront le duo français Jeremy Chardy et Fabrice Martin au deuxième tour.

Mirza et Bopanna ont envoyé les locaux Jaimee Fourlis et Luke Saville 7-5 6-3 lors de leur premier tour.

L’Indien a pris une pause cruciale dans le 11e jeu pour prendre le premier set. Le vent en poupe, Mirza et Bopanna ont ensuite dominé le deuxième set, brisant leurs adversaires lors des septième et neuvième jeux.

