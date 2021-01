Sani Abacha est devenu le chef de l’État du Nigéria lors d’un coup d’État militaire en 1993

Lorsque le chef de l’État nigérian de l’époque, Sani Abacha, a volé des milliards de dollars et est mort avant de dépenser son butin, cela a déclenché une chasse au trésor internationale s’étalant sur des décennies. L’homme embauché pour récupérer l’argent raconte à Clare Spencer de la BBC comment la recherche a pris le dessus sur sa vie.

En septembre 1999, l’avocat suisse Enrico Monfrini a répondu à un appel téléphonique qui allait changer ses 20 prochaines années.

« Il m’a appelé au milieu de la nuit, il m’a demandé si je pouvais venir à son hôtel, il avait quelque chose d’important. J’ai dit: ‘C’est un peu tard mais ça va.' »

La voix au bout de la ligne était celle d’un membre de haut rang du gouvernement nigérian.

«Pouvez-vous trouver l’argent?

M. Monfrini a déclaré que le responsable avait été envoyé à Genève par le président nigérian de l’époque, Olusegun Obasanjo, pour le recruter afin de récupérer l’argent volé par Abacha, qui a régné de 1993 jusqu’à sa mort en 1998.

En tant qu’avocat, M. Monfrini avait constitué une clientèle nigériane depuis les années 1980, travaillant dans le café, le cacao et d’autres produits de base.

Il soupçonne que ces clients l’ont recommandé.

« Il m’a demandé: ‘Pouvez-vous trouver l’argent et pouvez-vous bloquer l’argent? Pouvez-vous organiser le retour de cet argent au Nigeria?’

« J’ai dit oui.’ Mais en fait, je ne savais pas grand-chose sur le travail à l’époque. Et j’ai dû apprendre très rapidement, donc je l’ai fait. «

Pour commencer, la police nigériane lui a remis les détails de quelques comptes bancaires suisses fermés, qui semblaient détenir une partie de l’argent qu’Abacha et ses associés avaient volé, a écrit M. Monfrini dans le livre Recovering Stolen Assets.

Il a déclaré qu’une enquête préliminaire publiée par la police en novembre 1998 avait révélé que plus de 1,5 milliard de dollars (1,1 milliard de livres sterling) avaient été volés par Abacha et ses associés.

‘Dollars par camion’

L’une des méthodes utilisées pour accumuler une somme aussi colossale était particulièrement effrontée.

Abacha disait à un conseiller de lui faire une demande d’argent pour un vague problème de sécurité.

Il a ensuite approuvé la demande que le conseiller transmettrait ensuite à la banque centrale, qui distribuait l’argent, souvent en espèces.

Le conseiller apportait alors la plus grande partie de cet argent à la maison d’Abacha.

Certains ont même été pris en billets en dollars « par camion », a écrit M. Monfrini.

Ce n’était qu’une façon pour Abacha et ses associés de voler d’énormes sommes d’argent. D’autres méthodes allaient de l’attribution de contrats d’État à des amis à des prix très élevés, puis d’empocher la différence et d’exiger que les entreprises étrangères paient d’énormes pots-de-vin pour opérer dans le pays.

Abacha a volé plus d’un milliard de dollars en prétendant que l’argent était nécessaire pour la «sécurité»

Cela a duré environ trois ans jusqu’à ce que tout change quand Abacha est décédée subitement, à l’âge de 54 ans, le 8 juin 1998.

On ne sait pas s’il a eu une crise cardiaque ou s’il a été empoisonné parce qu’il n’y a pas eu d’autopsie, a déclaré son médecin personnel à la BBC.

Abacha est mort avant de dépenser les milliards volés et quelques coordonnées bancaires ont servi d’indices sur l’endroit où cet argent était caché.

« Les documents montrant l’historique des comptes m’ont donné quelques liens vers d’autres comptes », a déclaré M. Monfrini.

Fort de ces informations, il a porté l’affaire devant le procureur général suisse.

Et puis vint une percée.

M. Monfrini a soutenu avec succès que la famille Abacha et ses associés formaient une organisation criminelle.

Cela était essentiel car cela ouvrait davantage d’options sur la manière dont les autorités pourraient gérer leurs comptes bancaires.

Qui était Sani Abacha?

La photo du 30 août montre le président nigérian, le général Sani Abacha, lors de la dernière session du sommet de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à Abuja. La Grande-Bretagne a exclu le 22 octobre de permettre à une délégation nigériane d’assister au prochain sommet du Commonwealth prévu le 24 octobre à Édimbourg. « Ils auraient besoin de visas pour se rendre ici et sous les restrictions actuelles, ils ne pourraient pas les obtenir ». Le Nigéria a été suspendu du Commonwealth après l’exécution de neuf militants des droits de l’homme en novembre 1995.

A combattu dans l’armée nigériane pendant la guerre civile

Acteur clé de deux coups d’État avant de devenir ministre de la Défense en août 1993

Est devenu chef d’État lors d’un coup d’État militaire en novembre 1993

Son gouvernement accusé de violations généralisées des droits humains

Le Nigéria suspendu du Commonwealth après l’exécution de neuf militants des droits humains en 1995

Décédé de façon inattendue le 8 juin 1998, à 54 ans

Père de 10 enfants

Le procureur général a lancé une alerte générale à toutes les banques en Suisse exigeant qu’elles divulguent l’existence de tout compte ouvert sous les noms et pseudonymes des Abachas.

« En 48 heures, 95% des banques et autres institutions financières ont déclaré ce qu’elles avaient qui semblait appartenir à la famille. »

Cela permettrait de découvrir un réseau de comptes bancaires dans le monde entier.

« Les banques remettaient des documents au procureur de Genève et je ferais le travail du procureur parce qu’il n’avait pas le temps de le faire », a déclaré M. Monfrini à la BBC.

‘Les comptes bancaires parlent beaucoup’

«Nous saurions sur chaque compte exactement d’où vient l’argent et / ou où l’argent est allé.

« Afficher les tenants et aboutissants de ces comptes bancaires m’a donné de plus amples informations sur les autres paiements reçus d’autres pays et envoyés vers d’autres pays.

«C’était donc comme une boule de neige. Cela a commencé avec quelques comptes, puis un grand nombre de comptes, ce qui a créé un effet boule de neige indiquant une énorme opération internationale.

«Les comptes bancaires et les documents qui les accompagnent parlent beaucoup.

«Nous avions tellement de preuves que des fonds différents étaient envoyés ici et là, aux Bahamas, à Nassau, aux îles Caïmans – vous l’appelez.

La taille du réseau Abacha a représenté un effort énorme pour M. Monfrini.

« Personne ne semble comprendre la quantité de travail que cela implique. Je dois payer tant de personnes, tant de comptables, tant d’autres avocats dans différents pays. »

M. Monfrini avait accepté une commission de 4% sur l’argent renvoyé au Nigéria. Un taux qu’il insiste était comparativement «très bon marché».

L’intrigue entoure la mort soudaine d’Abacha en 1998

Trouver l’argent s’est avéré relativement rapide par rapport à son retour au Nigéria.

« Les Abachas se battaient comme des chiens. Ils faisaient appel à tout ce que nous faisions. Cela a retardé le processus pendant très longtemps. »

D’autres retards sont survenus alors que les politiciens suisses se disputaient si l’argent serait à nouveau volé s’il était retourné.

Une partie de l’argent a été restituée de Suisse après cinq ans.

M. Monfrini a écrit en 2008 que 508 millions de dollars trouvés dans les nombreux comptes bancaires suisses de la famille Abacha avaient été envoyés de Suisse au Nigéria entre 2005 et 2007.

En 2018, le montant que la Suisse avait rendu au Nigéria avait atteint plus d’un milliard de dollars.

D’autres pays ont été plus lents à restituer l’argent.

« Le Liechtenstein, par exemple, a été une catastrophe. C’était un cauchemar. »

En juin 2014, le Liechtenstein a finalement envoyé au Nigéria 277 millions de dollars.

Six ans plus tard, en mai 2020, 308 millions de dollars détenus dans des comptes basés sur l’île anglo-normande de Jersey ont également été rendus au Nigéria. Cela n’est intervenu qu’après que les autorités nigérianes ont convenu que l’argent serait utilisé, spécifiquement, pour aider à financer la construction du deuxième pont du Niger, de l’autoroute Lagos-Ibadan et de la route Abuja-Kano.

Certains pays n’ont pas encore rendu le butin.

M. Monfrini s’attend toujours à ce que 30 millions de dollars soient restitués au Royaume-Uni, selon lui, 144 millions de dollars en France et 18 millions de dollars supplémentaires à Jersey.

Ça devrait être ça, « mais on ne sait jamais », dit-il.

Au total, il affirme que son travail a permis la restitution d’un peu plus de 2,4 milliards de dollars.

« Au début, les gens disaient qu’Abacha avait volé au moins 4 à 5 milliards de dollars. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je crois que nous avons plus ou moins pris le plus, pris une très grande partie de ce qu’ils avaient. »

D’autres présidents notoires. [ Mohamed Suharto President of Indonesia 1967-98, stole an estimated $15-$35bn. ],[ Ferdinand Marcos President of Philippines 1972-86, stole an estimated $5-10bn to $10 billion. ],[ Mobutu Sese Seko President of Zaire, 1965-97 stole an estimated $5bn. ], Source: Source: Transparency International, Image: Mobutu Sese Seko, Ferdinand Marcos, Mohamed Suharto.

Il a entendu des rumeurs selon lesquelles la famille Abacha n’est plus aussi riche.

Ou, comme il le dit, « ils ne nagent pas dans l’argent comme ils le faisaient dans le passé ».

Quand il regarde en arrière, il semble satisfait de son travail.

«Quand je parle à mes très nombreux enfants de cette affaire, je leur dis que j’ai trouvé de l’argent et que j’ai bloqué l’argent, j’ai persuadé les autorités de s’en prendre à ces personnes et de ramener l’argent au pays pour le bien du peuple nigérian.

« Nous avons fait le travail. »