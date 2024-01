Sangs neufs, sangs bleus… Purdue est-il en train de devenir l’épicentre des cerceaux de Hoosier State ?

La charmante femme âgée accueille un visiteur avec un doux rappel. “Vous savez que George McGinnis est décédé, n’est-ce pas ?” À l’intérieur des portes du Indiana Basketball Hall of Fame et au-delà des frontières de l’Indiana, c’est en effet une triste nouvelle qui doit être partagée avec le plus grand respect. McGinnis était un héros Hoosier. En 1969, lui et ses coéquipiers de Washington High ont organisé une saison de championnat d’État parfaite de 31-0, McGinnis incendiant ses adversaires pour 148 points lors de ses quatre derniers matchs.

Une grande partie de ce voyage est exposée dans la salle du New Castle. Alors que la plupart des musées de ce type rendent hommage au grand nom, ici, il s’agit du bal du lycée, l’essence même de l’Indiana. Des coupures de journaux et des vestes universitaires partagent l’espace mural avec des reliques uniques telles que le premier panneau en verre de l’État, inauguré par les Kickapoos d’Owensville en 1920.

Si un artefact peut résumer ce que le basket-ball signifie ici, c’est peut-être la première page encadrée du Indianapolis Sunday Star du 20 mars 1932. Le titre de la bannière déclare « NOUVEAU CHAMPION DU CHÂTEAU : BAT WINAMAC, 24-17 », avec une photo du les vainqueurs devant et au centre. En dessous se trouve l’autre nouvelle du jour : « LINK HIDDEN AUTO IN KIDNAPPING ». L’enlèvement, dans cette affaire, faisait référence à celui du fils de Charles Lindbergh.

C’est cette adoration du ballon au lycée, en brique et en mortier, dans les gymnases à capacité record qui parsèment l’État, qui a fomenté la ferveur du jeu universitaire, pour finalement se regrouper autour d’un certain Robert Montgomery Knight. D’autres écoles ont eu leur lot de succès – Larry Bird et Indiana State en 1979, Gene Keady et Purdue dans les années 1980 et 1990 – mais les lumières stroboscopiques qui attiraient les recrues étaient dans le rouge et le blanc des pantalons à rayures bonbon, et l’épicentre de tout cet amour du basket-ball était carrément à Bloomington.

L’amour, soutenu par une base d’anciens élèves ardents et nombreux, vit toujours à Bloomington. Mais à l’aube de 2024, il est juste de se demander ce qui serait autrefois considéré comme un blasphème : la base réelle du pouvoir réside-t-elle toujours là-bas ? Ou se déplace-t-il de 100 milles vers le nord, vers West Lafayette ?

Juste en bas de la route du Indiana Basketball Hall of Fame, du côté de l’Indiana Route 3, se trouve une gigantesque sneaker semi-taille. Cela garantit que les gens remarquent le Steve Alford All-American Inn, même s’ils ne choisissent pas d’y passer la nuit.

L’auberge doit son nom à la définition même d’un héros de l’Indiana, un garçon de New Castle qui a joué pour l’équipe du lycée de son père et qui a ensuite mis ses talents au service d’IU. Les réalisations d’Alford au lycée – 37,2 points par match lors de sa dernière année, les honneurs de M. Basketball et une course aux quarts de finale du tournoi d’État en 1983 – lui ont valu une place dans la salle locale ; les sept paniers à 3 points qu’il a inscrits lors du match de championnat de 1987 contre Syracuse lui ont valu un motel.

« Autrefois, tous les enfants qui grandissaient dans l’Indiana rêvaient de jouer pour IU », explique Mark Adams, directeur de longue date du programme de voyage Indiana Elite géré par Adidas. Adams a grandi à l’époque pré-Knight, en regardant les jumeaux Van Arsdale et Jon McGlocklin jouer pour Branch McCracken. Les garçons de Van Arsdale, McGinnis, Alford, 29 joueurs au total sont passés des stars du lycée Mr. Basketball à l’Indiana.

Deux des trois derniers à remporter le prix (Braden Smith et Caleb Furst) sont à Purdue. Trois des quatre derniers gagnants du titre de joueur de l’année Indiana Gatorade de l’ère moderne (Trey Kaufman-Renn, Furst et Fletcher Loyer) se trouvent également à West Lafayette. Furst et Smith sont les premières sélections consécutives d’Indiana Mr. Basketball à opter pour Purdue depuis les années 1960, et les trois joueurs consécutifs de l’année Gatorade marquent une première dans l’histoire du programme.

Parmi les cinq derniers cycles de recrutement (2019-2023), sur les 92 lycéens de l’Indiana classés par 247Sports, neuf ont choisi Purdue et six sont partis dans l’Indiana. Parmi les sept joueurs classés pour 2024, Jack Benter s’est engagé chez les Chaudronniers, quatre autres ont signé ailleurs, deux restent indécis.

Au total, 11 garçons de l’Indiana figurent sur la liste actuelle de Purdue. Smith, Loyer et Kaufman-Renn sont titulaires ; Furst, Mason Gillis et Myles Colvin jouent un rôle important dans la rotation.

Cinq Hoosiers jouent pour les Hoosiers. Trey Galloway commence, CJ Gunn et Payton Sparks (arrivés via un transfert de Ball State) sortent du banc. “Vous allez à un match ou conduisez dans l’État, vous voyez toujours les drapeaux et le soutien à IU”, poursuit Adams. « Cela n’a pas changé. Mais le succès de Purdue a rendu la décision plus difficile pour les enfants. Tout le monde veut jouer pour un gagnant.

Il serait injuste de dire que tout le monde s’est intentionnellement éloigné de l’Indiana pour se tourner vers Purdue. Les Hoosier n’étaient pas intéressés par Smith ou Loyer. Smith, qui a grandi à Westfield dans une famille auparavant pro-IU, a déclaré qu’il n’arrêtait pas d’entendre une offre venir de l’équipe de l’entraîneur-chef de l’époque, Archie Miller, mais quand aucune n’est jamais arrivée et que Miller a ensuite été renvoyé, le meneur s’est préparé à s’engager à Belmont jusqu’à ce que Matt Painter manifeste son intérêt tardivement. “Après le licenciement de Miller, ils ont arrêté de me parler”, dit Smith. «Je n’avais pas non plus l’impression qu’en tant que membre du personnel, ils étaient aussi bien connectés une fois que j’ai rencontré Purdue. Pour moi, il n’y a rien de mieux dans le sport que de prouver aux gens qu’ils ont tort. Je peux dire : « Je vous l’avais bien dit ».

Une source, un expert en recrutement qui a demandé à rester anonyme afin de pouvoir parler franchement, affirme que la persévérance de Purdue divise le personnel. “Quand Painter s’en prend à un gars, il l’attrape généralement”, a déclaré la source. « Et c’est lui qui est au premier plan, pas son équipe. Ce truc compte. Je ne suis pas sûr qu’Indiana ait travaillé assez dur. » C’est une plainte courante déposée, en particulier contre l’entraîneur-chef de troisième année des Hoosiers, Mike Woodson. Pourtant, il a décroché une classe de recrutement parmi les 20 meilleurs il y a un an, a signé un cinq étoiles dans la promotion 2024 (Liam McNeeley) et figure sur la liste finale d’un autre (Derik Queen). Tous deux sont issus de la puissante Montverde Academy en Floride. Woodson a également fait du bon travail sur le portail de transfert. Kel’el Ware (Oregon), Xavier Johnson (Pitt) et Anthony Walker (Miami) figurent parmi les meilleurs contributeurs des Hoosiers cette saison.

Ce n’est cependant pas ainsi que cela s’est passé dans l’Indiana. Et cela fait partie du problème. « Franchement, ils ressemblent à 98 pour cent du basket-ball universitaire en ce moment – ​​ils font ce qu’ils peuvent faire sans vraiment jouer. Attrapez tel type, tel type et ensuite souciez-vous de votre forme physique plus tard”, explique un ancien entraîneur universitaire, qui a requis l’anonymat pour s’exprimer librement. « Mais ce n’est pas comme ça que l’Indiana a fait, ou comment l’Indiana est censée le faire, n’est-ce pas ? D’un côté, vous avez la vieille garde qui dit : « C’est comme ça qu’on jouait », et de l’autre qui dit : « Gagnez, gagnez, gagnez ». Comment faire plaisir à tous les deux ? Et puis ici, il y a Purdue, qui roule.

Knight a recruté Dane Fife dans l’Indiana à la fin des années 90, et le McDonald’s All-American était là lors de l’exode désordonné de Knight du campus deux ans plus tard. Cela a permis de comprendre tout au long de la vie les mécanisations de la passion du basket-ball de l’État, le mépris de l’école pour Purdue (il a dit un jour à tort qu’il respectait les Boilers) et plus tard, les complications liées à la correspondance entre la réalité et les attentes.

Il n’est cependant pas né dans tout cela. Fife a grandi dans le Michigan à l’époque de Bo Schembechler. Il se souvient de l’emprise qu’avait l’entraîneur de football du Michigan – et par extension, les Wolverines – sur l’État. Les autocollants pour pare-chocs mettaient en valeur la fière Mme du bloc ou proclamaient : « Klaxonnez si vous détestez l’État. » L’État du Michigan avait des fans fidèles et fiers, mais alors que Schembechler travaillait pendant deux décennies, les Spartans faisaient appel à cinq entraîneurs, aucun n’étant capable d’égaler son succès ou à l’échelle de l’État. imprimer.

Puis, peu de temps après la retraite de Schembechler, Tom Izzo a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef de basket-ball à Michigan State. Les Spartans n’étaient guère dépourvus d’histoire, mais au milieu des années 90, quand Izzo a remplacé Jud Heathcote, ils chevauchaient en grande partie les vapeurs s’estompant du titre de 1979 avec Magic Johnson. Le programme avait besoin d’un redémarrage. Izzo l’a fourni. À sa quatrième saison, Michigan State s’est qualifié pour le Final Four ; un an plus tard, les Spartiates ont tout gagné. Izzo a offert quelque chose dont l’État du Michigan avait besoin – à savoir une identité – et petit à petit, les Spartiates ont commencé à empiéter, voire à s’emparer entièrement du territoire des Wolverines, tout en développant simultanément un large attrait national.

Pour Fife, qui a passé 10 ans à travailler pour Izzo, tout cela ressemble étrangement à l’Indiana. Le peintre n’est pas Izzo. Là où l’entraîneur des Spartans mijote en ébullition constante, Painter est un penseur, parfaitement heureux de s’amuser dans les X et les O du jeu et de se fondre dans le papier peint. Mais comme Izzo, Painter a succédé à son mentor – dans ce cas, Gene Keady – et a modernisé le succès de Purdue. Ses placards n’étaient pas non plus vides. Keady a remporté six titres Big Ten, 512 matchs et recruté un gros chien, Glenn Robinson, sur le campus. Mais les Chaudières mijotaient sous l’ombre de Knight.

Painter a pris le relais peu de temps après le départ de Knight, lui donnant la marge de manœuvre nécessaire pour se forger sa propre identité tandis qu’Indiana luttait pour se renommer après Knight. “L’Indiana a souffert pendant si longtemps de ne pas avoir de structure permanente qui pourrait reproduire d’une manière ou d’une autre ce que Coach Knight a fait”, explique Fife, qui a passé un an dans l’équipe de Woodson avant d’être licencié. « Il y a eu tellement de pression sur chaque entraîneur pour qu’il fasse comme Coach Knight. Gagner comme Coach Knight. Agir comme Coach Knight. Cela n’a pas été juste. Purdue a toujours été là, mais ils n’ont pas pu vaincre l’emprise de Coach Knight. Matt Painter, quant à lui, a suivi un bon programme et l’a fait passer à l’élite.

Depuis l’arrivée de Painter en 2006-2007, l’Indiana a congédié trois entraîneurs principaux, nommé un leader par intérim et travaille actuellement à sa quatrième tentative pour réussir à Woodson.

Kelvin Sampson a obtenu une contravention au milieu de violations de la NCAA, et son remplaçant temporaire, Dan Dakich, n’a pas obtenu le poste à temps plein. Au lieu de cela, il est allé à Tom Crean, qui a méthodiquement transformé les Hoosiers criblés de sanctions en vainqueurs. En 2013, IU s’est hissé au sommet du classement national et s’est dirigé vers…