Sangita Kumari bat tous les records pour représenter l’Inde dans le hockey féminin

Se battant contre toute attente pour réaliser son rêve de jouer pour l’équipe indienne de hockey féminin, Sangita Kumari est prête à enfiler le maillot bleu alors qu’elle représente le pays aux premiers Jeux du Commonwealth (CWG) à Birmingham, Londres.

En raison de la situation financière fragile de sa famille, elle n’a même pas de téléviseur chez elle jusqu’à ce jour. Elle est originaire du village de Karangagudi dans le district de Simdega à Jharkhand.

Après que le président de Hockey Jharkhand, Bholanath Singh, ait pris connaissance de la situation financière de Sangita, il a envoyé jeudi un nouveau téléviseur LED de Ranchi chez elle à Jharkhand afin que la famille de Sangita et les habitants de son village puissent la voir jouer en direct à la télévision au CWG. 2022.

Pour cette équipe indienne de hockey féminin, trois joueuses appartiennent au Jharkhand : Nikki Pradhan, Salima Tete et Sangita Kumari. Les trois sportives appartiennent à des familles extrêmement pauvres, mais après avoir fait face à des obstacles insurmontables et avec l’aide d’un entraînement rigoureux et d’un travail acharné, elles ont consolidé leur position dans l’équipe indienne de hockey féminin.

Parmi ces trois sportives, Nikki Pradhan et Salima Tete ont également fait partie de l’équipe féminine indienne de hockey qui a brillamment performé sur le terrain de hockey aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 au Japon.

Sangita a eu l’opportunité de jouer pour l’équipe indienne de hockey féminin dans diverses compétitions de niveau international, mais c’est pour la première fois qu’elle représente le pays lors du premier CWG 2022.

La famille de Sangita Kumari, un habitant du village de Karangagudi du bloc de Kersai, situé à près de 35 km du quartier général du district de Simdega, touché par l’insurrection, dans le Jharkhand, vit toujours dans une maison « kutcha ».

Outre ses parents, elle vit avec cinq sœurs et un frère. Les parents de Sangita subviennent aux besoins de leur famille en travaillant ou en cultivant.

Il y a quelques mois, Sangita a obtenu un emploi dans les chemins de fer indiens en tant qu’employée de troisième classe avec l’aide de laquelle elle s’occupe des dépenses de sa famille ainsi que de l’éducation de ses sœurs.

Lorsqu’elle a reçu son premier salaire en tant qu’employée des chemins de fer indiens, Sangita a offert des balles de hockey aux enfants de son village.

Le père de Sangita, Ranjit Manjhi, dit qu’elle a toujours eu une passion pour le hockey depuis son enfance.

Voyant un grand nombre de filles vivant dans son village ainsi que ses sœurs aînées jouer au hockey, elle aussi a insisté et a commencé à jouer au hockey pour la première fois avec un bâton en bambou.

Quelques mois plus tard, lorsqu’elle a eu la chance de participer à une compétition de hockey à Simdega, elle a en fait soulevé un vrai bâton de hockey pour la première fois.

Elle a attiré l’attention de tous avec sa brillante performance lors de ce match et en 2012, elle a été sélectionnée dans le centre d’entraînement de hockey féminin résidentiel du gouvernement de l’État. Depuis lors, elle n’a pas du tout regardé en arrière et a atteint de nouveaux records sur le terrain de hockey.

Sangita a été sélectionnée pour la première fois dans l’équipe indienne de hockey féminin en 2016 et la même année, elle a brillamment joué dans cinq tournois nationaux de hockey féminin junior organisés en Espagne. Puis à nouveau en 2016, l’équipe indienne de hockey féminin a remporté la médaille de bronze lors de la Coupe d’Asie des moins de 18 ans qui s’est tenue en Thaïlande.

Au total, 14 buts ont été marqués par l’Inde lors de la Coupe d’Asie des moins de 18 ans, dont huit par Sangita seul.

En dehors de cela, en raison de ses excellentes performances dans de nombreux autres tournois, elle a été sélectionnée dans l’équipe indienne de hockey féminin pour les Jeux du Commonwealth 2022.

Bholanath Singh, qui a envoyé des téléviseurs à la maison de Sangita jeudi, dit qu’il espère que ses parents et ses frères et sœurs pourront désormais la regarder jouer en direct pour l’Inde à Birmingham.

