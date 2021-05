Sangeeta Soren, footballeuse internationale indienne forcée de travailler comme ouvrière de briqueterie, le NCW demande au gouvernement Jharkhand de l’aider

Autrefois joueuse internationale représentant l’Inde chez les moins de 18 ans et même l’équipe nationale senior, Sangeet Soren de Jharkhand est maintenant obligée de travailler comme ouvrière dans un four à briques dans son village – le village de Bansmuri dans le bloc Baghmara de Dhanbad.

Sangeeta a fait irruption sur la scène après une sortie réussie avec l’équipe des moins de 18 ans au Bhoutan et l’équipe des moins de 19 ans en Thaïlande, les deux en 2018. Puis elle a été appelée dans l’équipe nationale l’année dernière mais le verrouillage et l’arrêt des tournois compétitifs ont forcé la jeune fille. de retourner travailler comme ouvrière pour subvenir aux besoins de sa famille.

Le jeune homme de 20 ans a un père malade qui est aveugle, qui a également une déficience auditive et qui a besoin de médicaments réguliers. Son frère aîné travaille comme journalier mais avec des revenus irréguliers, elle a été forcée de travailler. «Mon père Dube Soren a une déficience visuelle, a une déficience auditive et ne peut donc plus gagner. Mon frère aîné travaille sur un chantier de construction où les ouvriers ne sont pas payés régulièrement », a déclaré Sangeeta Le télégraphe en ligne.

«La mauvaise situation financière de ma famille m’a poussé à travailler au four à briques du village», a-t-elle ajouté.

L’attaquante, qui a grandi en jouant au football avec les garçons de son village avant de rejoindre un club de football féminin à Dhanbad, ne laisse cependant pas son horaire de travail affecter son football car elle s’entraîne régulièrement avec d’autres filles le matin.

« Même si c’est difficile, je n’ai pas perdu espoir et je me suis assuré de m’entraîner tous les jours dans le stade voisin de Dhanbad car le football est ma passion et je veux le vivre jusqu’à mon dernier souffle », a déclaré Sangeeta. Le nouvel Indian Express.

Elle a également déclaré que lors du premier verrouillage, l’administration locale l’avait aidée en termes d’argent, mais que cela ne pouvait pas être la solution, a-t-elle ajouté. La Dhanbad Football Association avait organisé des céréales pour sa famille, mais cette année, elle n’a reçu aucune aide, ce qui l’a obligée à travailler.

Sangeeta est vraiment une joueuse travailleuse et dévouée qui a vraiment besoin d’une sorte de stabilité financière pour continuer son jeu. Afin de promouvoir le sport dans l’État, le gouvernement doit apporter son soutien », a déclaré le secrétaire de la Fédération de football du district de Dhanbad, MD Fayyaz Ahmend. TNIE. Pendant ce temps, la présidente du NCW, Rekha Sharma, a écrit au gouvernement du Jharkhand, lui demandant d’étendre son aide et son soutien à un footballeur international de l’État qui travaille comme ouvrier dans un four à briques en raison de contraintes financières. Dire que la condition du joueur de football Sangita Kumari apporte embarras et honte au pays, Sharma a demandé au gouvernement du Jharkhand de traiter la question en priorité. Dans un communiqué, la présidente de la Commission nationale pour les femmes a déclaré que le corps des femmes avait trouvé un message sur Twitter indiquant qu’un joueur de football de niveau international du Jharkhand travaillait comme ouvrier dans un four à briques en raison de contraintes financières. « Sangita n’a pas seulement représenté l’Inde sur une plate-forme internationale, mais elle a également représenté Jharkhand dans le monde en raison de son propre travail acharné et de sa cohérence », a déclaré le NCW. La présidente Rekha Sharma a écrit au secrétaire en chef, Jharkhand, pour lui demander d’apporter aide et soutien à Sangita afin qu’elle puisse vivre sa vie dans la dignité et nourrir sa famille. Une copie de la lettre a également été envoyée au président de la Fédération indienne de football », a déclaré le corps des femmes. (Avec entrées PTI)

