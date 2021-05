Dimanche, Salman Khan s’est rendu sur ses pages de médias sociaux et a partagé des photos de ses mères Salma Khan et Helen à l’occasion de la fête internationale des mères 2021. La superstar a publié pour la première fois une photo de Salma qui est vue portant un sari noir avec des bordures rouges et grises. avec un chemisier à manches longues au coude. Elle est vue tout sourire pour la caméra tout en se faisant cliquer.

Dans un autre article, Salman a partagé une photo de sa belle-mère et de l’acteur vétéran Helen. Sur la photo, la deuxième épouse de Salim Khan est vue dans un costume de salwar rouge. Pour les deux photos, la superstar a écrit une légende indiquant: «Bonne fête des mères.. #Staysafe».

Sur la photo de Salma partagée par Salman, son ancienne flamme et ancien acteur Sangeeta Bijlani a commenté, « Maman » qui a attrapé de nombreux globes oculaires.

Plus tôt en parlant de la relation de Salman et de ses frères et sœurs avec Helen, Salim avait dit: «Ils ont tous réalisé qu’Helen est une personne merveilleuse, les enfants ont réalisé qu’elle est aussi bonne que leur mère, ils se sentent, papa l’aime, notre maman l’aime, nous l’aimons aussi, elle est de la famille. Maintenant Salman donnera sa vie pour Helen. Le jour de la fête des mères ou chaque fois qu’il achètera quelque chose pour Salma, Salman achètera toujours deux articles identiques, toujours un pour Helen aussi. «

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Salman se prépare actuellement pour la sortie de son prochain film Radhe: votre bhai le plus recherché. Le film met également en vedette Disha Patani, Randeep Hooda et Jackie Shroff dans des rôles clés. Réalisé par Prabhu Deva, le film est présenté par Salman Khan Films en association avec ZEE Studios, produit par Salma Khan, Sohail Khan et Reel Life Production Pvt. limité.