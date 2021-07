Sangeeta Bijlani renverse la mèche de rester en contact avec l’ex-beau Salman Khan

Sangeeta Bijlani, qui a disparu du grand écran depuis 1997, a récemment parlé de son équation avec son ancien partenaire Salman Khan. Le jour de son anniversaire aujourd’hui (9 juillet), Sangeeta, qui est en bons termes avec Bhaijaan, a déclaré que certaines connexions « ne se rompent pas » avec le temps.

Pour les non avertis, l’affaire de Sangeeta Bijlani et Salman Khan a fait beaucoup parler dans les médias à l’époque. Les deux sont sortis ensemble pendant une décennie et étaient sur le point de se marier. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu et les deux chemins se sont séparés.

Alors que Sangeeta a fini par épouser le joueur de cricket Mohammed Azharuddin et a également quitté sa carrière à Bollywood, elle est toujours en contact avec Salman Khan. Le mariage de Sangeeta avec Azharuddin s’est terminé par un divorce en 2010.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle avait réussi à rester en contact avec son ex-beau Salman Khan, Sangeeta a déclaré à ETimes : « Les connexions ne se brisent pas. Les connexions ne disparaissent jamais. L’amour entre vos partenaires, les amis d’école ne disparaissent jamais. Les gens viendront et partez. Personne ne sera permanent dans la vie. Cela ne signifie pas que vous vous sentez amer ou en colère. À un moment donné, vous évoluez. Il fut un moment de ma vie où j’étais enfantin et stupide, mais je suis un adulte maintenant . La vie est pleine d’expériences. »

Récemment, lors de la publication de la fête des mères de Salman pour Salma Khan et Helen, Sangeeta avait commenté s’adresser à elles comme à « maman ».

Elle a également exprimé son souhait de faire un retour à l’écran via une émission web. « J’aimerais explorer les émissions sur le Web. J’accepterai une offre si cela correspond à ma sensibilité. Je ne suis pas satisfait de ce que j’obtiens. Je suis ravi de voir le genre de travail que les nouveaux réalisateurs présentent au public. Je voulez faire quelque chose de profond et d’intéressant, pas le genre de trucs ordinaires et banals », a déclaré Sangeeta à la publication.

Plus tôt, Salman Khan avait parlé de presque épouser Sangeeta lors d’une apparition sur Koffee avec Karan. « Il fut un temps où je voulais vraiment me marier et puis ça n’a tout simplement pas fonctionné. Je suis toujours venu si près. Les gens ont froid aux yeux. ‘Theek hai, petit ami, isko zindagi bhar jhelna padega kya (ils pensent Je suis un bon petit ami mais il est difficile de me tolérer pour le reste de leur vie).’ Avec Sangeeta, même les cartes et tout étaient imprimées », avait-il déclaré.

Pour les inconnus, avant que Sangeeta ne quitte Bollywood, elle était à la mode. Elle a fait ses débuts en 1987 avec « Qatil », face à Aditya Pancholi et a continué à apparaître dans des films tels que « Tridev », « Hathyar » et « Jurm ».