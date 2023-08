Sangeeta Bijlani fait une « superbe » apparition publique, les internautes la qualifient de « beauté intemporelle » : regardez la vidéo virale

Sangeeta Bijlani a assisté à l’événement beauté Miss Diva et a laissé les spectateurs et les internautes stupéfaits par son apparence.

L’actrice populaire de la fin des années 80 et du début des années 90, Sangeeta Bijalni, a fait une apparition publique et a laissé les internautes stupéfaits. Dimanche soir, Sangeeta a assisté à un événement de Miss Diva à Mumbai et elle a enfilé une tenue moulante rose à la perfection. Sangeeta a fait une entrée remarquée sur le tapis rouge et elle a même posé pour les photos.

Viral Bhayani a partagé la vidéo sur sa publication Instagram et l’a légendée en disant : « Sangeeta Bijlani définit l’âge n’est qu’un chiffre pour elle. Elle vieillit comme du bon vin. Regardez comme elle est belle. » Pour les non avertis, Sangeeta a 63 ans.

Dès que la vidéo a été partagée sur Instagram, plusieurs internautes ont félicité Sangeeta pour son maintien, et beaucoup l’ont qualifiée de « beauté intemporelle ». Même sa co-star de Tridev, Jackie Shroff, a aimé la vidéo. Un internaute a appelé « Beauté sans âge ». Un autre fan l’a surnommée « Beauté intemporelle ». L’un des internautes a écrit : « On dirait seulement 35 ans ». Un internaute a écrit : « Elle est magnifique. » Un autre internaute a écrit : « Gadar macha diye ». L’un des internautes a écrit : « Elle est magnifique. »

Pour ceux qui ne le savent pas, Sangeeta aurait été l’ex-petite amie de Salman Khan, et elle est toujours cordiale avec l’acteur. Selon de nombreux médias, Salman est tombé amoureux de la superbe actrice Sangeeta lorsqu’il était adolescent. Ils sont allés jusqu’à annoncer leurs noces imminentes le 27 mai 1994. Sangeeta Bijlani s’est mariée avec le joueur de cricket Mohammad Azharuddin en 1996 et s’est séparée en 2010. Sur le plan professionnel, Sangeeta a participé à des films populaires tels que Tridev, Izzat, Khoon Ka Karz, Yodha, Jurm, Haatim Tai et d’autres films.