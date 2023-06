Sangeeta Bijlani étourdit en monokini noir sexy dans une vidéo virale de Miss Univers 1980, les fans disent que « Salman était un homme chanceux »

Une vidéo du concours de Miss Univers de 1980 a fait surface sur Internet et met en vedette l’ancienne reine de beauté et actrice Sangeeta Bijlani, représentant l’Inde, lors du tour de maillot de bain. La vidéo, partagée par une page de fans le mois dernier, est récemment devenue virale avec de nombreux fans s’émerveillant de la beauté de Sangeeta et plaisantant sur la chance de l’acteur Salman Khan. Salman est sorti avec Sangeeta dans les années 80 alors qu’ils étaient tous les deux mannequins.

La vidéo a été partagée en mai par le compte Instagram Pageant Chronicles Blue. La légende se lit comme suit : « @sangeetabijlani9 lors de la présentation préliminaire du maillot de bain de Miss Univers 1980. Sangeeta Bijlani a remporté Miss Inde 1980 et a représenté l’Inde à Miss Univers 1980. » La vidéo montre Sangeeta, vêtue d’un maillot de bain une pièce noir avec la ceinture indienne sur le torse, marchant vers le centre de la scène puis posant. L’angle de la caméra change pour donner une vue frontale pendant que Sangeeta pose.





Alors que la vidéo est devenue virale, plusieurs fans l’ont partagée sur plusieurs plateformes. Sangeeta elle-même en a pris note et a laissé un commentaire. « Omggg, c’est complètement nostalgique », a écrit l’homme de 62 ans. De nombreux fans ont complimenté Sangeeta et d’autres ont également plaisanté sur son ex-petit ami Salman Khan. Un commentaire disait: « Salman est un homme chanceux. » Un autre a écrit : « Tu ressembles à l’Indienne Lynda Carter. »

Sangeeta ne s’est pas classée à Miss Univers 1980 mais au prix du meilleur costume national lors du concours qui a eu lieu en Corée du Sud. Elle a finalement commencé sa carrière d’actrice en 1988 avec le film Qatil et a continué à apparaître dans plusieurs succès comme Tridev, Hathyar et Jurm. Elle a renoncé à jouer après son mariage avec le joueur de cricket Mohammed Azharuddin avec sa dernière apparition dans ABCD (1997).

Salman et Sangeeta sont sortis ensemble pendant quelques années à partir de 1986 avant qu’il ne fasse ses débuts au cinéma. Sangeeta et Salman continuent d’être amis et ont récemment été cliqués pour partager un câlin chaleureux lorsque l’actrice lui avait rendu visite sur son 57e anniversaire.